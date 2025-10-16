La UCR se incorpora a Provincias Unidas y apuesta a liderar desde el interior

En Día de Miércoles, la candidata a diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Soledad Farfán, afirmó que el centenario partido decidió presentarse con lista propia en las elecciones del próximo 26 de octubre, con el objetivo de ofrecer “una opción por fuera de los extremos”.

“Nosotros tomamos la decisión como partido histórico, partido centenario, que fue parte de la historia argentina y de Salta, de darle a los salteños una opción que esté fuera de los extremos. Hoy lamentablemente la Argentina vuelve a estar en una grieta, con el kirchnerismo por un lado y La Libertad Avanza por el otro”, expresó Farfán.

La dirigente radical sostuvo que su espacio propone “una vía de diálogo y de construcción a futuro”, en la que se respeten las instituciones y la vida democrática. “No queremos un modelo que ya fracasó y que ya manoseó tanto al Estado”, advirtió.

En ese sentido, subrayó que el radicalismo mantiene como pilares “la defensa de la educación pública, la salud pública y los derechos de los jubilados”.

“Hace un año que vengo manifestándome a favor de los jubilados, que es una lucha que vienen dando en soledad”, recordó.

Farfán también destacó la articulación de la UCR con el espacio Provincias Unidas, que reúne a cinco gobernadores del interior del país. “Queremos una fuerza del interior, donde justamente el interior sea el impulsor de las nuevas políticas públicas que se implementen en la Argentina”, afirmó.

La candidata resaltó que este proceso marca un retorno del radicalismo con identidad propia. “Después de más de 13 años, la Unión Cívica Radical sale con sus banderas, con sus colores e historia. Sabemos que es un desafío muy grande porque estamos en una elección polarizada, pero tenemos objetivos claros y una mirada puesta en el 2027”, concluyó.