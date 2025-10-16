Encabezaron un acto en Obras para respaldar a sus candidatos porteños y bonaerenses.
La UCR se incorpora a Provincias Unidas y apuesta a liderar desde el interior
Soledad Farfán confirmó que el partido centenario se suma al espacio de los cinco gobernadores con una proyección nacional hacia 2027.Política16/10/2025Agustina Tolaba
En Día de Miércoles, la candidata a diputada nacional por la Unión Cívica Radical, Soledad Farfán, afirmó que el centenario partido decidió presentarse con lista propia en las elecciones del próximo 26 de octubre, con el objetivo de ofrecer “una opción por fuera de los extremos”.
“Nosotros tomamos la decisión como partido histórico, partido centenario, que fue parte de la historia argentina y de Salta, de darle a los salteños una opción que esté fuera de los extremos. Hoy lamentablemente la Argentina vuelve a estar en una grieta, con el kirchnerismo por un lado y La Libertad Avanza por el otro”, expresó Farfán.
La dirigente radical sostuvo que su espacio propone “una vía de diálogo y de construcción a futuro”, en la que se respeten las instituciones y la vida democrática. “No queremos un modelo que ya fracasó y que ya manoseó tanto al Estado”, advirtió.
En ese sentido, subrayó que el radicalismo mantiene como pilares “la defensa de la educación pública, la salud pública y los derechos de los jubilados”.
“Hace un año que vengo manifestándome a favor de los jubilados, que es una lucha que vienen dando en soledad”, recordó.
Farfán también destacó la articulación de la UCR con el espacio Provincias Unidas, que reúne a cinco gobernadores del interior del país. “Queremos una fuerza del interior, donde justamente el interior sea el impulsor de las nuevas políticas públicas que se implementen en la Argentina”, afirmó.
La candidata resaltó que este proceso marca un retorno del radicalismo con identidad propia. “Después de más de 13 años, la Unión Cívica Radical sale con sus banderas, con sus colores e historia. Sabemos que es un desafío muy grande porque estamos en una elección polarizada, pero tenemos objetivos claros y una mirada puesta en el 2027”, concluyó.
El gobernador bonaerense encabezará un homenaje austero en la Quinta donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, mientras el kirchnerismo se moviliza por separado.
Lospennato instó a Estrada a presentarse ante la Justicia para “no hacer perder tiempo al Congreso”
La diputada nacional del PRO, Silvia Lospennato, sostuvo que el legislador “podría resolver el tema presentándose voluntariamente” y remarcó que los fueros “no deben usarse para evitar una investigación judicial”.
Por el desafuero de Estrada, Tailhade cargó contra los fiscales
El diputado Rodolfo Tailhade denunció que la causa contra Emiliano Estrada fue “armada” por la fiscal de Ciberdelincuencia Sofía Cornejo y calificó de “cachivache jurídico” su actuación.
Leavy pidió que Salta copie el modelo minero de San Juan y Chile
El senador nacional Sergio Leavy criticó el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que “permite a las mineras llevarse el 100% de lo que producen”.
Leavy le respondió a Berni: “Me ofrecieron ser diputado nacional, pero yo no estaba buscando trabajo”
El senador nacional y candidato a renovar su banca por el Partido de la Victoria, Sergio Leavy, salió al cruce de las declaraciones de Sergio Berni y aseguró que le habían ofrecido integrar la lista como diputado nacional, pero que rechazó la propuesta.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
Mayoraz: Este miércoles se trata el desafuero de Emiliano Estrada
El presidente de la comisión, Nicolás Mayoraz, de La Libertad Avanza, confirmó que este miércoles a las 17 comenzará el debate sobre el pedido judicial de desafuero contra el legislador salteño.