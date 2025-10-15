Ardió una ex maderera en avenida Chile y un auto se incendió en Gato y Mancha

El jefe del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes, Walter Chávez, detalló en Aries que durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy se registraron dos incendios significativos en distintos puntos de la ciudad de Salta.

El primero ocurrió alrededor de las 18 horas del martes, cuando el sistema de emergencias 911 alertó sobre un foco ígneo en avenida Chile al 1200. Al llegar al lugar, los bomberos observaron humo proveniente de una propiedad que anteriormente funcionaba como maderera y se encontraba cerrada.

“Se solicitó autorización a un vecino para verificar desde la tapia, y al ingresar se constató fuego en una superficie de aproximadamente 24 metros cuadrados, donde ardían maderas en desuso y basura”, explicó Chávez.

El fuego fue rápidamente controlado y no se registraron daños estructurales. “Todo indica que se trató de residuos que habían sido reducidos más temprano y que, por alguna brasa incandescente, se reavivaron”, añadió.

El segundo siniestro se produjo a las 4:23 de la madrugada, en avenida Gato y Mancha, donde un vehículo Ford Taunus se incendió por completo.

“El propietario, un vecino de Villa San Antonio, notó el fuego mientras conducía y descendió a tiempo. El incendio se generalizó rápidamente y nuestro personal procedió a extinguirlo”, relató Chávez.

Las causas del incendio vehicular aún no fueron determinadas, aunque se presume que podría tratarse de una falla eléctrica o un cortocircuito, de acuerdo con la versión del dueño del rodado.

El jefe del cuartel destacó la rápida respuesta del sistema de emergencia y recordó la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y evitar dejar materiales inflamables en espacios cerrados.