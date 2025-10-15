El organismo provincial advirtió a la comunidad sobre una ola de intentos de estafa que utilizan fraudulentamente el nombre del organismo en redes sociales y WhatsApp para ofrecer supuestos descuentos o beneficios en las tarifas.
Ardió una ex maderera en avenida Chile y un auto se incendió en Gato y Mancha
El jefe del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes, Walter Chávez, informó en Aries que intervinieron en dos siniestros: uno en una ex maderera de avenida Chile y otro en un vehículo en avenida Gato y Mancha. No hubo heridos.Salta15/10/2025Ivana Chañi
El jefe del cuartel de bomberos voluntarios Martín Miguel de Güemes, Walter Chávez, detalló en Aries que durante la jornada de ayer y la madrugada de hoy se registraron dos incendios significativos en distintos puntos de la ciudad de Salta.
El primero ocurrió alrededor de las 18 horas del martes, cuando el sistema de emergencias 911 alertó sobre un foco ígneo en avenida Chile al 1200. Al llegar al lugar, los bomberos observaron humo proveniente de una propiedad que anteriormente funcionaba como maderera y se encontraba cerrada.
“Se solicitó autorización a un vecino para verificar desde la tapia, y al ingresar se constató fuego en una superficie de aproximadamente 24 metros cuadrados, donde ardían maderas en desuso y basura”, explicó Chávez.
El fuego fue rápidamente controlado y no se registraron daños estructurales. “Todo indica que se trató de residuos que habían sido reducidos más temprano y que, por alguna brasa incandescente, se reavivaron”, añadió.
El segundo siniestro se produjo a las 4:23 de la madrugada, en avenida Gato y Mancha, donde un vehículo Ford Taunus se incendió por completo.
“El propietario, un vecino de Villa San Antonio, notó el fuego mientras conducía y descendió a tiempo. El incendio se generalizó rápidamente y nuestro personal procedió a extinguirlo”, relató Chávez.
Las causas del incendio vehicular aún no fueron determinadas, aunque se presume que podría tratarse de una falla eléctrica o un cortocircuito, de acuerdo con la versión del dueño del rodado.
El jefe del cuartel destacó la rápida respuesta del sistema de emergencia y recordó la importancia de revisar las instalaciones eléctricas y evitar dejar materiales inflamables en espacios cerrados.
El TC2000 vuelve a Salta después de seis años: entradas entre $15.000 y $50.000
El presidente del Autoclub Salta, Pablo Sardi, confirmó en Aries que la categoría nacional correrá el 22 y 23 de noviembre en el autódromo salteño. El evento contará con apoyo del Gobierno provincial y se espera la presencia de hasta 30 mil personas.
El móvil del Registro Civil estará en la segunda rotonda del barrio, ofreciendo trámites con atención directa y entrega de turnos por orden de llegada.
El Centro Regional de Hemoterapia organiza una jornada de donación de sangre de todo grupo y factor, de 8.30 a 13, en un móvil frente al hospital.
Mansilla pidió prudencia sobre el caso Cordeyro: “Hay una familia atravesada por el dolor”
El periodista pidió cautela ante las versiones que circulan y advirtió que el Ministerio Público Fiscal mantiene hermetismo mientras avanza la investigación por la muerte del policía hallado en el cerro Elefante.
"Tonco, paraíso astronómico": crean un recorrido con planetas a escala para fomentar la astronomía y atraer visitantesSalta14/10/2025
Docentes, estudiantes y vecinos del paraje de Tonco en Payogasta, construyen “El Sendero de los Planetas”, una propuesta con fines científicos, educativos y turísticos, que ya cuenta con la estructura base del Sol y varios planetas instalados.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
El precio en pesos de la oleaginosa cedió un 7% y se valuó este lunes a $465.000 en el segmento disponible. En Chicago, los principales granos tuvieron un comportamiento mixto en medio de la tensión entre China y EE.UU.
Hoy finaliza el juicio contra veinte acusados de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. El tribunal escuchará las últimas palabras y luego dictará el veredicto.