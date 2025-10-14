"Tonco, paraíso astronómico": crean un recorrido con planetas a escala para fomentar la astronomía y atraer visitantes

La competencia de automovilismo más popular de Argentina se correrá los días 22 y 23 de noviembre en el autódromo Martín Miguel de Güemes. “En Salta, el deporte es política de Estado”, aseguró Sáenz.
En el paraje de Tonco, Payogasta, un grupo de docentes y estudiantes, con la ayuda de la comunidad, construyen " El Sendero de los Planetas", un recorrido que representa el Sistema Solar a escala, con el fin de impulsar el lugar como “paraíso astronómico”.
“En esta primera etapa hacemos es una representación en una escala completa del Sistema Solar, incluyendo un Sol, una estructura esférica de 3 metros, que determina una escala, lo que determina los tamaños y las distancias del resto de los planetas”, explicó en Aries el profesor de Matemática y Física, Carlos Alessandretti.
Actualmente “El Sendero de los Planetas” cuenta con la estructura y colocación de los primeros planetas y el Sol que –según explicó- en su etapa final “va a ser luminoso” porque estará recubierto con chapa luminizada que iluminará la luz del Sol real.
“Hasta ahora uno puede acceder caminando hasta el planeta Marte, y desde el Sol estamos alrededor de los 500 metros para llegar. Tenemos ubicado donde va el planeta Júpiter, pero no lo tenemos puesto todavía. La idea es llegar hasta Neptuno que va a caer en la Recta del Tintín”, detalló.
Alessandretti resaltó que la iniciativa busca ser un “gancho” para atraer visitantes, aunque de momento lo visitan escuelas y estudiantes de astronomía. “Creemos que para habilitarlo al público nos falta un poco más, esperamos que para fin de año o inicio del año que viene lo podamos hacer”, dijo.
Recordó que la idea surgió tras la visita de un grupo de integrantes del profesorado de física para construir calefones solares, ya que la zona que no cuenta con energía de red.
“Nos enganchamos mucho con el lugar, con la gente y con el cielo de Tonco que tiene condiciones de observación fabulosas, por la altitud y por la falta de luz de red, por el aire seco. Tiene un cielo maravilloso, en invierno se ve la vía láctea como en un manual”, describió.
El docente señaló que, si bien no cuenta con apoyo formal de ninguna institución u organismo, la comunidad local y entusiastas de la astronomía “se prende y aporta su trabajo”.
“Por ejemplo, Pilar, una ceramista de Payogasta muy conocida, nos ayuda a hacer las planetitas en cerámica. Otra artista de Salta, Rosario, los pinta con mucha dedicación. El esposo de una compañera nos acompaña, con él construimos la estructura del Sol” dijo y agregó “el proyecto tiene este espíritu comunitario, la gente del lugar nos apoya muchísimo”.
