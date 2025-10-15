Desde las 20.00, Argentina se medirá ante Colombia por un lugar en la final

Argentina continúa con su sueño en el Mundial Sub 20 de Chile. Esta noche, desde las 20.00, se medirá ante Colombia en busca de un lugar en la final de la Copa del Mundo.

Deportes15/10/2025

web-ARG-COL

Tras 18 años, la Albiceleste volverá a decir presente en una seminfinal. El encuentro, que se disputará en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, contará con el arbitraje del portugués Joao Pinheiro.

2237952735

El equipo de Diego Placente llega a esta instancia tras un gran Mundial. En la primera fase, finalizó puntera en su zona y con puntaje perfecto. Ya en octavos, goléo 4-0 a Nigeria y, en cuartos, superó a México por 2-0. Colombia, por su parte, también ganó en su grupo y luego dejó en el camino a Sudáfrica (3-1) y España (3-2). La otra semifinal, entre Marruecos y Francia, se disputará en Valparaíso desde las 17.00.

 

Miércoles 15 de octubre
20.00 Argentina - Colombia, en el Estadio Nacional (Santiago de Chile)
Árbitro: João Pinheiro (Portugal)
Asistente 1: Bruno Jesús (Portugal)
Asistente 2: Luciano Maia (Portugal)
Cuarto árbitro: Joe Dickerson (Estados Unidos)

 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail