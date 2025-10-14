La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta celebra 20 años con un concierto gratuito

En el marco de las celebraciones por los 20 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS) ofrecerá un concierto aniversario este miércoles 15 de octubre a las 20 horas, en el Teatro Provincial con entrada será libre y gratuita.

“Cientos de chicos que han pasado por acá y muchos de ellos eligieron la música como vida y como salida laboral”, celebró la directora de la Orquesta, Carolina Pineda, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Bajo el lema “Unidos por la Cultura”, el evento contará con la participación de orquestas invitadas, coros y ballets.

“Invitamos a cuatro municipios del interior, algo inédito. La orquesta de Tartagal que tiene apenas un año de vida; la orquesta de Orán que también celebra 12 años; el ballet municipal de Rosario de la Frontera y la orquesta de Rosario de Lerma. Mañana será record con casi 500 personas”, expresó.

Además resaltó la participación de alumnos de los colegios San Pablo y del Centro Educativo Fe y Alegría de barrio Solidaridad “que van a cantar el Reino del Revés, de Maria Elena Walsh, y la canción Do, Re, Mi de la Novicia Rebelde”.