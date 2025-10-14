Paramount ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión continua.
La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta celebra 20 años con un concierto gratuito
Este 15 de octubre a las 20 celebrará sus 20 años de trayectoria con un concierto especial con entrada libre y gratuita en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Contará con la participación de orquestas, coros y ballets invitados de cuatro municipios.Cultura & Espectáculos14/10/2025
En el marco de las celebraciones por los 20 años de trayectoria, la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Salta (OSIJS) ofrecerá un concierto aniversario este miércoles 15 de octubre a las 20 horas, en el Teatro Provincial con entrada será libre y gratuita.
“Cientos de chicos que han pasado por acá y muchos de ellos eligieron la música como vida y como salida laboral”, celebró la directora de la Orquesta, Carolina Pineda, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.
Bajo el lema “Unidos por la Cultura”, el evento contará con la participación de orquestas invitadas, coros y ballets.
“Invitamos a cuatro municipios del interior, algo inédito. La orquesta de Tartagal que tiene apenas un año de vida; la orquesta de Orán que también celebra 12 años; el ballet municipal de Rosario de la Frontera y la orquesta de Rosario de Lerma. Mañana será record con casi 500 personas”, expresó.
Además resaltó la participación de alumnos de los colegios San Pablo y del Centro Educativo Fe y Alegría de barrio Solidaridad “que van a cantar el Reino del Revés, de Maria Elena Walsh, y la canción Do, Re, Mi de la Novicia Rebelde”.
Rauw Alejandro lanza Cosa Nuestra: Capítulo 0, su disco más caribeñoCultura & Espectáculos14/10/2025
El artista puertorriqueño fusiona bomba, salsa y bachata en un álbum que rinde tributo a sus raíces y muestra su lado más experimental.
Roberto Ternán recordó cómo nació ‘Candombe para José’, su primer gran éxito
El compositor salteño recordó cómo nacieron sus canciones más emblemáticas, como “Candombe para José” y “Amor salvaje”, y reflexionó sobre la invisibilidad de los autores en la música popular. “No busqué el éxito, solo escribí lo que sentía”, confesó en Aries.
“Canto a un Amigo”: merecido homenaje a Roberto Ternán en el Parque Bicentenario
El reconocido compositor salteño recibirá un tributo en vida este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario. Grandes figuras del folclore nacional participarán del espectáculo “Canto a un Amigo”, en reconocimiento a su obra y su legado en la música popular.
El participante del Team Luck Ra se llevó el trofeo, 70 millones de pesos y un contrato con Universal Music tras una final llena de emoción y grandes duetos.
MasterChef Celebrity encendió las hornallas: 24 famosos y una competencia recargadaCultura & Espectáculos14/10/2025
Con una escenografía totalmente renovada, se presentó la nueva temporada y el jurado prometió “exigencia y superación".
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.
Reforma Previsional: Analizan subir la edad jubilatoria a 70 años y aumentar los aportes mínimosArgentina14/10/2025
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.