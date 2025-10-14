MTV apagará definitivamente su señal tras 44 años de historia

Rauw Alejandro lanza Cosa Nuestra: Capítulo 0, su disco más caribeñoCultura & Espectáculos14/10/2025
El artista puertorriqueño fusiona bomba, salsa y bachata en un álbum que rinde tributo a sus raíces y muestra su lado más experimental.
Paramount ha confirmado que apagará para siempre la señal de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live el 31 de diciembre de 2025, poniendo punto final a más de cuatro décadas de transmisión continua.Cultura & Espectáculos14/10/2025
Sin embargo, el canal principal de MTV continuará, pero hará una transición a los reality shows y el entretenimiento, con programas como Teen Mom y Georgie Shore, abandonando definitivamente su concepto original de música 24/7.
El anuncio no solo representa una decisión empresarial, sino también un momento cultural: el ocaso de la televisión musical y del descubrimiento colectivo de la música.
El cierre afectará primero a los canales en el Reino Unido e Irlanda, y posteriormente a los de Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.
Detrás de la medida están los recortes de costos que acompañan la fusión entre Paramount Global y Skydance Media. Sin embargo, el trasfondo va mucho más allá de lo financiero, pues se trata de una señal del cambio radical en la forma en que el público consume música.
Durante décadas, MTV fue sinónimo de cultura pop, juventud y rebeldía. Desde su lanzamiento en 1981, cuando el primer video emitido fue el ya profético “Video Killed The Radio Star” de The Buggles, el canal transformó el panorama musical y visual.
MTV no solo mostraba videos: creaba tendencias, moldeaba íconos y tejía una comunidad en torno a la música.
La cadena marcó hitos que definieron generaciones. Fue el escenario del estreno de “Thriller”, el monumental videoclip de Michael Jackson en 1983; dio voz a David Bowie, quien en una recordada entrevista instó a MTV a abrir espacio a artistas afroamericanos.
Asimismo, el canal se convirtió en plataforma para movimientos como el grunge, con “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana sonando hasta el cansancio en los noventa.
También fue testigo de momentos caóticos e inolvidables, como el enfrentamiento en vivo entre Courtney Love y Madonna o el nacimiento de realities pioneros como The Real World.
Cuando MTV llegó a Europa en 1987, expandió su influencia cultural. Programas como MTV Unplugged ofrecieron actuaciones icónicas —de Nirvana a Eric Clapton— que demostraron que la música televisada podía ser íntima y artística a la vez.
En su época dorada, MTV convirtió los videos musicales en arte y convirtió a sus estrellas en mitos globales.
Pero la revolución digital transformó la manera de consumir contenido. A partir de la década de 2010, YouTube, Spotify, TikTok y otras plataformas desplazaron a la televisión tradicional.
Por tanto, en 2011 el canal principal dejó de mostrar clips musicales, y le delegó esa tarea a los canales secundarios. El público dejó de esperar a que un canal programara su video favorito y ahora lo elige al instante.
Frente a ese cambio irreversible, los anales musicales de MTV quedaron atrapados en la nostalgia.
Aunque la marca sobrevivirá mediante sus plataformas digitales y eventos insignia como los Video Music Awards (VMAs) y los Europe Music Awards (EMAs), el espíritu original del canal —ese que unía a millones frente a la pantalla para descubrir la próxima gran canción— se extinguirá.
El compositor salteño recordó cómo nacieron sus canciones más emblemáticas, como “Candombe para José” y “Amor salvaje”, y reflexionó sobre la invisibilidad de los autores en la música popular. “No busqué el éxito, solo escribí lo que sentía”, confesó en Aries.
El reconocido compositor salteño recibirá un tributo en vida este miércoles a las 20 en el Parque Bicentenario. Grandes figuras del folclore nacional participarán del espectáculo “Canto a un Amigo”, en reconocimiento a su obra y su legado en la música popular.
El participante del Team Luck Ra se llevó el trofeo, 70 millones de pesos y un contrato con Universal Music tras una final llena de emoción y grandes duetos.
Con una escenografía totalmente renovada, se presentó la nueva temporada y el jurado prometió “exigencia y superación".
El espectáculo “Canto a un Amigo” se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque Bicentenario.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.