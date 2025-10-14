Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

MasterChef Celebrity encendió las hornallas: 24 famosos y una competencia recargadaCultura & Espectáculos14/10/2025
Con una escenografía totalmente renovada, se presentó la nueva temporada y el jurado prometió “exigencia y superación".
El participante del Team Luck Ra se llevó el trofeo, 70 millones de pesos y un contrato con Universal Music tras una final llena de emoción y grandes duetos.Cultura & Espectáculos14/10/2025
El lunes se transmitió la segunda parte de la final de La Voz Argentina 2025. La primera parte de la final se realizó el domingo previo, donde los concursantes interpretaron la última canción como solistas en la pista del certamen. Los finalistas de la edición fueron Alan Lez, del Team Lali; Nicolás Behringer, del Team Luck Ra; Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, y Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!.
De esta manera, y luego de un resumen de lo que dejó la edición 2025 del reality, llegó el momento de que los finalistas interpreten junto a sus coach una canción. El team Miranda! Fue el encargado de romper el hielo, por lo que Eugenia Rodríguez interpretó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas la canción “Valiente” de Pimpinela.
El siguiente turno fue para Milagros Gerez Amud, quien interpretó junto a Soledad Pastoruti el tema “Garganta con arena” de Cacho Castaña. En tercer lugar, llegó el turno de Nicolás Behringer quien junto a Luck Ra realizaron una versión de “Que me falte todo”, canción que el artista cordobés grabó junto a Abel Pintos y se popularizó rápidamente. Por último, el cierre de la noche estuvo a cargo del tema “33” interpretado por Alan Lez junto a Lali.
Finalmente, pasadas las 22 horas, Nicolás Occhiato anunció el cierre de la votación, y tras un corte comercial, el conductor del ciclo anunció bajo un manto de suspenso, el nombre del ganador de La Voz Argentina 2025. Al girarse el sobre, se descubrió que el ganador del reality fue Nicolás Behringer, quien se fundió en un abrazo con el resto de los finalistas y luego con Luck Ra con quién levantó el trofeo.
El primer puesto recibió 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un vehículo Volkswagen Tera. El segundo puesto obtuvo 30 millones de pesos, mientras que el tercer y cuarto puesto recibirán 15 millones y 5 millones de pesos, respectivamente.
Con información de La Plata
Con una escenografía totalmente renovada, se presentó la nueva temporada y el jurado prometió “exigencia y superación".
El espectáculo “Canto a un Amigo” se realizará el miércoles 15 de octubre, a las 19 horas, con entrada libre y gratuita en el Parque Bicentenario.
El Instituto de Música y Danza de Salta aprobó la nómina de jurado y avanza con el Concurso Público 2025 para cubrir 44 cargos de bailarines titulares en el Ballet de la Provincia.
El actor habló sobre el vínculo que lo une con su compañera de “Rocky” y reconoció que se están conociendo mejor.
La Feria del Libro de Salta celebra su último día este domingo 12 de octubre con una programación intensa y diversa. La jornada incluye el "Harry Potter Book Day", talleres de dramaturgia, presentaciones literarias y, como evento central de la noche, la charla del filósofo Darío Sztajnszrajber.
Falleció la legendaria actriz Diane Keaton a los 79 años en California. Ganadora del Oscar por "Annie Hall" e ícono de Hollywood por "El Padrino" y "Cuando menos te lo esperas".
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.