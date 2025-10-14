Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

El lunes se transmitió la segunda parte de la final de La Voz Argentina 2025. La primera parte de la final se realizó el domingo previo, donde los concursantes interpretaron la última canción como solistas en la pista del certamen. Los finalistas de la edición fueron Alan Lez, del Team Lali; Nicolás Behringer, del Team Luck Ra; Milagros Gerez Amud, del Team Soledad, y Eugenia Rodríguez, del Team Miranda!.

De esta manera, y luego de un resumen de lo que dejó la edición 2025 del reality, llegó el momento de que los finalistas interpreten junto a sus coach una canción. El team Miranda! Fue el encargado de romper el hielo, por lo que Eugenia Rodríguez interpretó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas la canción “Valiente” de Pimpinela.

El siguiente turno fue para Milagros Gerez Amud, quien interpretó junto a Soledad Pastoruti el tema “Garganta con arena” de Cacho Castaña. En tercer lugar, llegó el turno de Nicolás Behringer quien junto a Luck Ra realizaron una versión de “Que me falte todo”, canción que el artista cordobés grabó junto a Abel Pintos y se popularizó rápidamente. Por último, el cierre de la noche estuvo a cargo del tema “33” interpretado por Alan Lez junto a Lali.

Finalmente, pasadas las 22 horas, Nicolás Occhiato anunció el cierre de la votación, y tras un corte comercial, el conductor del ciclo anunció bajo un manto de suspenso, el nombre del ganador de La Voz Argentina 2025. Al girarse el sobre, se descubrió que el ganador del reality fue Nicolás Behringer, quien se fundió en un abrazo con el resto de los finalistas y luego con Luck Ra con quién levantó el trofeo.

El primer puesto recibió 70 millones de pesos, un contrato discográfico con Universal Music y un vehículo Volkswagen Tera. El segundo puesto obtuvo 30 millones de pesos, mientras que el tercer y cuarto puesto recibirán 15 millones y 5 millones de pesos, respectivamente.

Con información de La Plata