La albirroja volverá a jugar dos encuentros de preparación en noviembre próximo en los Estados Unidos de América.
"Desastre": Brasil perdió ante Japón por primera vez en su historia
El Scratch ganaba 2-0, pero los nipones se lo dieron vuelta y se llevaron el partido por 3-2.Deportes14/10/2025
La prensa de Brasil fue muy crítica tras la derrota de su selección ante Japón por primera vez en su historia. El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti ganaba el partido por 2-0, pero no pudo sostener el resultado y terminó cayendo por 3-2.
“Desastre” y “Derrota sin precendentes” fueron algunos de los calificativos que usó la prensa internacional en sus ediciones digitales. Además, los medios coincidieron en las graves fallas en defensa que tuvo el equipo y señalaron a Fabrício Bruno, defensor del Cruzeiro, que fue el responsable de dos de los goles nipones.
Esta fue la primera victoria de Japón sobre Brasil en los 14 encuentros que ambos seleccionados disputaron hasta la fecha, y el festejo se vivió como una auténtica gesta en un estadio repleto.
Cómo fue el partido entre Japón y Brasil en la fecha de amistosos FIFA
El inicio fue parejo, con dominio alternado y un marco que acompañó cada avance. Sin embargo, la jerarquía brasileña empezó a hacerse sentir. Con Vinicius Jr. desde el arranque y Rodrygo ingresando en el complemento, el equipo de Carlo Ancelotti se adueñó del balón y generó las primeras chances claras.
A los 26 minutos, Paulo Henrique abrió el marcador con una gran pared y definió con categoría para anotar su primer gol en la selección. Apenas cuatro minutos más tarde, Gabriel Martinelli amplió la ventaja con un potente disparo cruzado que dejó sin reacción al arquero nipón.
Todo parecía encaminado para una goleada, pero Japón no se resignó. Con Takefusa Kubo como conductor y una entrega total, el local encontró el descuento a los 52 minutos por intermedio de Takumi Minamino, quien clavó la pelota en el arco con un derechazo preciso. Ese gol cambió la historia: los de Hajime Moriyasu se agrandaron y diez minutos después empataron el encuentro gracias a Keito Nakamura, que aprovechó una jugada aislada en el área brasileña.
El golpe final llegó a los 71 minutos. Un centro perfecto de Ito encontró la cabeza de Ayase Ueda, que anticipó a la defensa y marcó el 3-2 definitivo. Brasil intentó reaccionar, pero ya era tarde: Japón defendió con firmeza y supo sostener una victoria que quedará grabada en su historia.
Los jugadores y el público celebraron el triunfo como si se tratara de un partido mundialista. No era para menos: Japón, con coraje y determinación, venció por primera vez al gigante sudamericano y escribió una de las páginas más importantes de su fútbol.
Con información de TN
El Malevo se adelantó con un gol de Alexander Díaz, pero Oscar Salomón igualó para el Calamar. Riestra terminó con diez por la expulsión de Ramírez y no logró meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Scaloni confirmó que algunos debutantes jugarán ante Puerto Rico y dejó abierta la chance de MessiDeportes14/10/2025
El entrenador de la "Albiceleste" brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso con Puerto Rico de este martes. Se refirió a la presencia del astro, que fue titular el sábado en Inter Miami, y a los nuevos convocados.
Tras la victoria ante Venezuela, Scaloni planea rotación total del equipo y evalúa darle minutos a Lionel Messi, que viene de jugar con Inter. Se juega desde las 21.
La Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL rechazó el pedido del club de Avellaneda y confirmó la sanción antes impuesta de 14 partidos sin público y la multa económica. El club buscará revertir el fallo e irá hasta la última instancia para tratar de revertirlo.
Hinchas de San Lorenzo echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrulleroDeportes13/10/2025
El dirigente volvió al club; un grupo de hinchas acudió a la sede y provocó su salida.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.