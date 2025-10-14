La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó a sus contribuyentes que pueden ser dados de baja del régimen del monotributo si no cumplen con una obligación fiscal fundamental. Esta se relaciona con el pago de cuota, que deben abonar todos los meses para poder disfrutar de los beneficios de este sistema.



Los monotributistas tendrán tiempo para abonar la cuota del régimen hasta el próximo lunes 20 de octubre. El valor de la misma cambia según la categoría del monotributo y a través de ella podrán abonar los aportes jubilatorios, los impuestos IVA y Ganancias y el monto por la obra social.

Para poder acceder a este régimen simplificado, los contribuyentes deberán cumplir algunas condiciones:

No superar los $68.000.000 de ingresos brutos anuales.

No superar en los doce meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión, los parámetros máximos de las magnitudes físicas, y alquileres devengados que se establecen para su categorización, a los efectos del pago del impuesto integrado que les correspondiera realizar.

El precio máximo unitario de venta (sólo en los casos de venta de cosas muebles) no puede superar el importe de $385.000.

No haber realizado importaciones de cosas muebles y/o de servicios, para su posterior comercialización, durante los últimos doce meses del año calendario.

No desarrollar más de tres actividades simultáneas o no poseer más de tres unidades de explotación.

Por qué ARCA puede darte de baja el monotributo

Normalmente, cuando un contribuyente no paga la cuota del monotributo antes del fin del plazo, solo se agregan intereses al monto, que aumentan con el paso del tiempo. No obstante, en caso de no abonar por 10 meses, ARCA lo dará de baja por oficio, lo que implica que no podrá emitir facturas ni acceder a su obra social. Cuando esto sucede, el organismo se contacta con el contribuyente y le ofrece distintas opciones para reingresar al régimen.

Por otro lado, hay otras razones por las que el organismo puede dar de baja a un contribuyente. Por ejemplo, esto puede suceder cuando se excede el parámetro máximo impuestos en el régimen, cuando se realizan gastos incompatibles con los ingresos declarados y no se justifican debidamente, o cuando cuando los precios unitarios de venta de cosas superen los máximos permitidos.

Con información de Ámbito