Sturzenegger reconoció demoras en las privatizaciones y en la reactivación de la obra pública

APLA realizará asambleas el viernes 24 de octubre, lo que podría generar demoras y cancelaciones de vuelos en todo el país.
El ministro de Desregulación admitió que el traspaso de las rutas al sector privado "se demoró más de lo previsto" y defendió el fin de la obra pública estatal por "la corrupción del kirchnerismo".
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, admitió las demoras en las privatizaciones: “Las rutas las tenemos que pasar al sector privado, y la verdad que nos demoramos en eso”.
Sturzenegger planteó: “Dijimos que no va a haber más obra pública, lo que suscribo plenamente, por el nivel de corrupción que tenía el kirchnerismo con la obra pública. Nosotros tenemos que hacer (las obras) de otra manera. Pero bueno, si lo va a hacer el sector privado, tenemos que hacer que eso se movilice".
El funcionario admitió, en declaraciones a Radio Mitre: “A nosotros nos llevó mucho tiempo un tema que muchísima gente va a entender, es el tema de las rutas. Las rutas las tenemos que pasar al sector privado, bueno, y la verdad que nos demoramos en eso”.
Sturzenegger dijo: “Eso lo tendríamos que haber hecho más rápido. Bueno, yo creo que la rueda se puso a rodar, es que la semana pasada se abrieron los sobres” en la licitación de la primera etapa de la concesión de las rutas del Mercosur.
Se trata de siete ofertas, que abarcan los tramos Oriental y Conexión, integrado por las rutas nacionales 12, 14, 135, A-015, 117 y 174 (Puente Rosario-Victoria) que atraviesan la Provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes.
Federico Sturzenegger confirmó que profundizarán el ajuste de gastos: “Por supuesto que sigue”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado confirmó que profundizarán el ajuste de gastos, que tildó de “reordenamiento del Estado”, y dijo que el achicamiento de la planta de empleados públicos les permitió ahorrar 2000 millones de dólares por año.
El funcionario dijo: “Son 2000 millones de dólares anuales que nosotros no tenemos que cobrarles de impuestos a la gente. Le devolvimos esos fondos a la gente, que consume, crea empleo”.
Federico Sturzenegger: “La Argentina es un socio interesante para Estados Unidos”
Sturzenegger dijo previo a la reunión entre el presidente Javier Milei y su par de Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca: “Desde el punto de vista geopolítico la Argentina es un socio interesante para Estados Unidos. A su vez, Milei y Trump no son idénticos pero comparten muchas visiones".
El funcionario destacó: “La Argentina tiene una alineación, como dijo Milei, con Estados Unidos e Israel, que es única en Latinoamérica. La Argentina es claramente el país más alineado de la región y creo que eso es algo que ellos ven con muy buenos ojos. Milei le dio un apoyo a Trump cuando estaba en el llano”.
Fuertes críticas de Federico Sturzenegger a la oposición: “Hacen daño en el Congreso”
El funcionario redobló las críticas contra la oposición, a menos de dos semanas para las elecciones legislativas del 26 de octubre: “Las cosas que hacen daño son lo que está haciendo la oposición en este momento. Particularmente esto de emitir leyes que generan gastos sin hacerse cargo de los recursos. El Congreso está jugando para tratar de debilitar el equilibrio, no deberíamos naturalizar eso”.
Con información de TN
La economía del país se desacelerará más de lo previsto, aunque seguirá por encima del promedio de estimaciones locales, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales.
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.
El IOSFA es un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri; y el organismo que le prestó $40.000 millones —el IAF— también depende de Defensa.
El Gobierno nacional registró una mejora significativa en el desempeño de las aerolíneas que operan en el país, lo que se traduce en una disminución de los reclamos por parte de los pasajeros.
El Decreto 733/2025 modifica el cronograma de cobro en rutas nacionales, estableciendo nuevas fechas y modalidades de pago automático.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.