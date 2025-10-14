Los pilotos ratificaron una medida de fuerza tras el fracaso en la negociación salarial

La economía del país se desacelerará más de lo previsto, aunque seguirá por encima del promedio de estimaciones locales, según el informe Perspectivas Económicas Mundiales.
Tras el fracaso en las negociaciones con el Gobierno, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) ratificó la segunda jornada de medidas de fuerza que puede generar demoras y cancelaciones en Aeroparque. Las protestas será el viernes 24 de octubre, justo en el inicio del fin de semana electoral.
Los sindicalistas confirmaron este martes la realización de asambleas entre las 6 y 10 en el Aeroparque Jorge Newbery en la Ciudad de Buenos Aires. Esto podría generar importantes demoras y cancelaciones de vuelos.
“Fuimos convocados por la empresa Aerolíneas Argentinas a una nueva instancia de negociación. Durante el encuentro, (este lunes) la empresa mantuvo una postura intransigente, sin dar respuesta a los reclamos que venimos sosteniendo desde APLA en materia salarial, dotación y condiciones convencionales", indicaron desde el sindicato.
En varias oportunidades, el sindicato denunció “reiterados y sistemáticos incumplimientos” del convenio colectivo de trabajo, y manifestó su preocupación por el proceso de desregulación del sector aerocomercial, al que consideran una amenaza directa a las condiciones laborales de los pilotos.
El jueves 9, en la previa del fin de semana largo, los pilotos efectuaron la primera jornada de protestas. Hubo demoras en 95 vuelos programados entre las 16 y las 20. La situación afectó a 12.200 pasajeros.
El gremio que nuclea a los pilotos realizará asambleas entre las 6 y 10 el próximo viernes 24 de octubre en Aeroparque. Esta decisión puede generar importantes demoras y la cancelación de vuelos. La medida de fuerza se da luego del fracaso en las negociaciones con Aerolíneas Argentinas.
Aunque por el momento las asambleas no implican un paro total de actividades, el impacto sobre los vuelos podría ser significativo, sobre todo en las franjas horarias en las que hay mayor concentración de salidas y arribos.
Aeroparque opera una gran cantidad de vuelos de cabotaje, y cualquier alteración en su cronograma puede generar un efecto en cadena en otros aeropuertos del país.
La segunda jornada de asambleas de APLA llega en un contexto de tensión creciente entre los sindicatos aeronáuticos y el Gobierno, que impulsa una serie de reformas para liberalizar el mercado aéreo.
Sturzenegger reconoció demoras en las privatizaciones y en la reactivación de la obra públicaArgentina14/10/2025
El ministro de Desregulación admitió que el traspaso de las rutas al sector privado “se demoró más de lo previsto” y defendió el fin de la obra pública estatal por “la corrupción del kirchnerismo”.
Reforma Previsional: Analizan subir la edad jubilatoria a 70 años y aumentar los aportes mínimosArgentina14/10/2025
El Gobierno analiza una reforma previsional que podría implicar un aumento en la cantidad de años de aportes mínimos requeridos para jubilarse, un tema clave en los acuerdos con el FMI. La propuesta apunta a subir gradualmente la edad a 70 años para ambos sexos a partir de 2030.
Escándalo IOSFA-Suizo Argentina: facturación por $3.324 millones y un préstamo de $40.000 millonesArgentina14/10/2025
El IOSFA es un ente autárquico bajo la fiscalización y control del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri; y el organismo que le prestó $40.000 millones —el IAF— también depende de Defensa.
El Gobierno nacional registró una mejora significativa en el desempeño de las aerolíneas que operan en el país, lo que se traduce en una disminución de los reclamos por parte de los pasajeros.
El Decreto 733/2025 modifica el cronograma de cobro en rutas nacionales, estableciendo nuevas fechas y modalidades de pago automático.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.