Luego de su escapada de Boedo, Marcelo Moretti fue escrachado en su domicilio: "No vas a vivir en paz"

El presidente de San Lorenzo vivió horas de tensión y con una fuerte custodia policial tras su irrupción en la sede de Avenida La Plata. Un hincha lo hostigó en su domicilio y el resto fue alentar al futsal en plena crisis institucional.

Deportes14/10/2025

720

Marcelo Moretti vivió horas de tensión luego de su irrupción en la sede de San Lorenzo, donde debió retirarse escoltado en un patrullero tras la manifestación de los hinchas, que fueron a buscarlo.

El acontecimiento no terminó en Avenida La Plata, continúo en el domicilio del dirigente “Cuervo” que fue escrachado y hostigado por un hincha, que “mostró” dónde se encontraba y hasta le envió un claro aviso: “No vas a vivir en paz hi…”

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail