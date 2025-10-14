Luego de su escapada de Boedo, Marcelo Moretti fue escrachado en su domicilio: "No vas a vivir en paz"

Marcelo Moretti vivió horas de tensión luego de su irrupción en la sede de San Lorenzo, donde debió retirarse escoltado en un patrullero tras la manifestación de los hinchas, que fueron a buscarlo.

El acontecimiento no terminó en Avenida La Plata, continúo en el domicilio del dirigente “Cuervo” que fue escrachado y hostigado por un hincha, que “mostró” dónde se encontraba y hasta le envió un claro aviso: “No vas a vivir en paz hi…”