Luego de su escapada de Boedo, Marcelo Moretti fue escrachado en su domicilio: "No vas a vivir en paz"

Jorge Brito, presidente de River, habló este mediodía sobre el presente del equipo, los malos resultados y Marcelo Gallardo.
Jorge Brito, presidente de River, habló este mediodía sobre el presente del equipo, los malos resultados y Marcelo Gallardo.
Marcelo Moretti vivió horas de tensión luego de su irrupción en la sede de San Lorenzo, donde debió retirarse escoltado en un patrullero tras la manifestación de los hinchas, que fueron a buscarlo.
Marcelo Moretti vivió horas de tensión luego de su irrupción en la sede de San Lorenzo, donde debió retirarse escoltado en un patrullero tras la manifestación de los hinchas, que fueron a buscarlo.
El acontecimiento no terminó en Avenida La Plata, continúo en el domicilio del dirigente “Cuervo” que fue escrachado y hostigado por un hincha, que “mostró” dónde se encontraba y hasta le envió un claro aviso: “No vas a vivir en paz hi…”
La albirroja volverá a jugar dos encuentros de preparación en noviembre próximo en los Estados Unidos de América.
El Scratch ganaba 2-0, pero los nipones se lo dieron vuelta y se llevaron el partido por 3-2.
El Malevo se adelantó con un gol de Alexander Díaz, pero Oscar Salomón igualó para el Calamar. Riestra terminó con diez por la expulsión de Ramírez y no logró meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
El entrenador de la "Albiceleste" brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso con Puerto Rico de este martes. Se refirió a la presencia del astro, que fue titular el sábado en Inter Miami, y a los nuevos convocados.
Tras la victoria ante Venezuela, Scaloni planea rotación total del equipo y evalúa darle minutos a Lionel Messi, que viene de jugar con Inter. Se juega desde las 21.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
En la investigación interviene la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 2 del Ministerio Público Fiscal. Cinco internos del mismo pabellón fueron apartados de la población penal por el hecho que se investiga como homicidio.