Paraguay cayó ante Corea en su despedida de gira asiática
La Selección nacional de fútbol perdió 2 a 0 ante su similar de Corea del Sur, en Seúl, cerrando su gira asiática, donde disputó dos amistosos de cara a su participación en el mundial del próximo año.
Recordemos que la semana anterior en un gran partido empató 2 a 2 ante la selección de Japón en la ciudad de Osaka.
La albirroja volverá a jugar dos encuentros de preparación en noviembre próximo en los Estados Unidos de América.
Será el 15 de nombre ante el combinado local en el Subaru Park de Filadelfia, a las 18:00 (hora paraguaya) y ante México, el 18 de noviembre, a las 21:30 (hora paraguaya), en el Alamodome de San Antonio, Texas.
Con información de IP GOV
El Malevo se adelantó con un gol de Alexander Díaz, pero Oscar Salomón igualó para el Calamar. Riestra terminó con diez por la expulsión de Ramírez y no logró meterse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Scaloni confirmó que algunos debutantes jugarán ante Puerto Rico y dejó abierta la chance de MessiDeportes14/10/2025
El entrenador de la "Albiceleste" brindó una conferencia de prensa en la previa del amistoso con Puerto Rico de este martes. Se refirió a la presencia del astro, que fue titular el sábado en Inter Miami, y a los nuevos convocados.
Tras la victoria ante Venezuela, Scaloni planea rotación total del equipo y evalúa darle minutos a Lionel Messi, que viene de jugar con Inter. Se juega desde las 21.
La Comisión de Apelaciones de la CONMEBOL rechazó el pedido del club de Avellaneda y confirmó la sanción antes impuesta de 14 partidos sin público y la multa económica. El club buscará revertir el fallo e irá hasta la última instancia para tratar de revertirlo.
Hinchas de San Lorenzo echaron a Marcelo Moretti, que se fue de Boedo en un patrulleroDeportes13/10/2025
El dirigente volvió al club; un grupo de hinchas acudió a la sede y provocó su salida.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Colegas de Vicente Cordeyro piden Justicia y “que se diga toda la verdad”
Nicolás Vedia, abogado y licenciado en seguridad, remarcó la trayectoria del ex comisario y reclamó esclarecimiento total tras su fallecimiento en el cerro Elefante.
El periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó un fuerte editorial titulado "Argentina: país correcto, rescate equivocado", donde cuestiona el salvataje financiero del Tesoro norteamericano.
La divisa retrocedió este lunes luego de que Scott Bessent confirmara que Washington interviene directamente en el mercado cambiario argentino. La brecha con el blue se mantiene debajo del 4%.