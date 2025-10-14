Paraguay cayó ante Corea en su despedida de gira asiática

La Selección nacional de fútbol perdió 2 a 0 ante su similar de Corea del Sur, en Seúl, cerrando su gira asiática, donde disputó dos amistosos de cara a su participación en el mundial del próximo año.

Recordemos que la semana anterior en un gran partido empató 2 a 2 ante la selección de Japón en la ciudad de Osaka.

La albirroja volverá a jugar dos encuentros de preparación en noviembre próximo en los Estados Unidos de América.

Será el 15 de nombre ante el combinado local en el Subaru Park de Filadelfia, a las 18:00 (hora paraguaya) y ante México, el 18 de noviembre, a las 21:30 (hora paraguaya), en el Alamodome de San Antonio, Texas.

Con información de IP GOV