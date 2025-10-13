La Cruz Roja Salta actualiza su padrón y advierte sobre bajas por morosidad

EDESA convocó a Asamblea General para renovar su directorio
La distribuidora eléctrica salteña reunirá a sus accionistas el 29 de octubre en San Lorenzo para tratar la renuncia de directores y designar nuevos cargos dentro del directorio.
Los asociados que no abonen su cuota social dentro del plazo fijado perderán su condición de socios, aunque podrán reingresar cumpliendo los requisitos.Salta13/10/2025Agustina Tolaba
La Cruz Roja Argentina, Filial Salta, resolvió iniciar un proceso de depuración de su padrón de socios con el objetivo de actualizar la nómina de quienes deseen continuar formando parte de la institución.
Según se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, la medida busca cumplir con lo dispuesto en el Estatuto y Reglamento General, que exige mantener al día el pago de la cuota social para conservar la condición de asociado.
En ese marco, la entidad convocó a todos los socios que se encuentren en mora a presentarse en la sede ubicada en Paz Chain 52, de la ciudad de Salta, de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, dentro de los 30 días contados desde la publicación de la resolución.
El comunicado aclara que quienes no regularicen su situación en ese plazo serán dados de baja, conforme lo establecen el artículo 18 del Estatuto y el artículo 19 del Reglamento General.
Asimismo, los socios podrán optar por renunciar voluntariamente o reingresar más adelante, aunque en este último caso perderán la antigüedad previa.
