El PRO celebró la liberación de los rehenes y pidió reconstruir Gaza

Desde el PRO celebraron esta mañana la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados por el grupo Hamas el 7 de octubre de 2023, y pidieron por la "reconstrucción" de Gaza como "parte de un proceso de paz verdadera".

Luego de que la organización paramilitar palestina sunita ordenara la liberación de las personas que aún permanecían privadas de su libertad, entre ellos tres de origen argentino, expresaron: "Mientras se cumplen las primeras horas del cese del fuego en Gaza, celebramos la liberación de todos los rehenes con vida que permanecían cautivos por la organización terrorista Hamas".

"Nos movilizan especialmente los casos de nuestros compatriotas Eitan, Ariel y David", destacaron a través de las redes sociales desde el partido liderado por el expresidente Mauricio Macri.

En la misma línea, completaron: "Es un paso indispensable para darle una nueva oportunidad a la paz tras dos años de guerra, poner fin al sufrimiento de la población civil y comenzar la reconstrucción de Gaza como parte de un proceso de paz verdadera".

El proceso de liberación llega luego del alto el fuego recién implementado entre Israel y Hamas, que tuvo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como impulsor e incluye la retirada de las tropas israelíes de territorio palestino. Tras dos años de detención, este lunes se inició el proceso de liberación de los rehenes.

El republicano se encuentra en Israel y protagonizó reuniones con familiares de las víctimas. Entre las actividades en agenda tiene una exposición ante el Parlamento en Jerusalén y un viaje a Egipto con la intención de concretar el acuerdo por la paz entre líderes árabes y occidentales.

Con información de Noticias Argentinas