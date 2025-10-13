Manes criticó a Bullrich y Recalde: “Pactan para que no haya debate”

El diputado radical y candidato a senador nacional por el nuevo espacio que comparte con Sergio Abrevaya denominado ‘Para Adelante’, Facundo Manes, publicó un spot de campaña donde afirmó que tanto “los populistas de izquierda” como “los populistas de derecha” sólo “se pelean para la tribuna”.

En la misma línea, sostuvo que dos de sus competidores, la ministra de Seguridad Nacional y representante de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich, y el senador que pretende mantener su banca por Fuerza Patria (FP) Mariano Recalde “pactan para que no haya debate”.

“Hace 20 años que debaten entre ellos, que debaten entre los mismos. De repente, hoy no quieren debatir, por qué será. Bullrich y Recalde pactan para que no haya debate. ¿Por qué se esconden?”, cuestiona Manes desde el video.

Uno de los fragmentos que muestra, para confirmar que el oficialismo y la oposición “se pelean para la tribuna”, es el debate entre Bullrich y Javier Milei, durante la campaña presidencial en 2023, cuando el por entonces diputado libertario le dijo a la actual ministra que “podía lavar su pasado de montonera asesina”.

También agrupó, mediante imágenes, a la ex presidenta de la Nación y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner y varios miembros de La Cámpora como su hijo Máximo y el ex ministro Eduardo ‘Wado’ de Pedro, dentro de “los populistas de izquierda” e hizo lo propio con “los populistas de derecha” donde señaló, además de Bullrich y Milei, al secretario de Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

“Viven de acuerdo en acuerdo y hoy pactan para no debatir. Pactan para que vos pienses que lo único que hay en el menú son ellos, el menú del fracaso argentino. Claro que uno se escandaliza cuando lo compara con cuántas escuelas y con cuántos sachés de leche se podrían pagar con ese dinero. Queremos debatir las ideas, no chicanas en redes sociales. Es lo que nos merecemos como sociedad. Vamos para Adelante”, concluyó Manes.

Con información de Noticias Argentinas