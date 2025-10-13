Manes criticó a Bullrich y Recalde: “Pactan para que no haya debate”

Salta busca regular la actividad de los psicomotricistas
La iniciativa presentada por la diputada Mónica Juárez apunta a crear el Colegio de Profesionales en Psicomotricidad y otorgar reconocimiento formal a la disciplina en la provincia.
El candidato a senador por ‘Para Adelante’ denunció que populistas de derecha e izquierda sólo “se pelean para la tribuna” y pidió centrar la campaña en ideas y no en chicanas.Política13/10/2025
El diputado radical y candidato a senador nacional por el nuevo espacio que comparte con Sergio Abrevaya denominado ‘Para Adelante’, Facundo Manes, publicó un spot de campaña donde afirmó que tanto “los populistas de izquierda” como “los populistas de derecha” sólo “se pelean para la tribuna”.
En la misma línea, sostuvo que dos de sus competidores, la ministra de Seguridad Nacional y representante de La Libertad Avanza (LLA) Patricia Bullrich, y el senador que pretende mantener su banca por Fuerza Patria (FP) Mariano Recalde “pactan para que no haya debate”.
“Hace 20 años que debaten entre ellos, que debaten entre los mismos. De repente, hoy no quieren debatir, por qué será. Bullrich y Recalde pactan para que no haya debate. ¿Por qué se esconden?”, cuestiona Manes desde el video.
Uno de los fragmentos que muestra, para confirmar que el oficialismo y la oposición “se pelean para la tribuna”, es el debate entre Bullrich y Javier Milei, durante la campaña presidencial en 2023, cuando el por entonces diputado libertario le dijo a la actual ministra que “podía lavar su pasado de montonera asesina”.
También agrupó, mediante imágenes, a la ex presidenta de la Nación y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Kirchner y varios miembros de La Cámpora como su hijo Máximo y el ex ministro Eduardo ‘Wado’ de Pedro, dentro de “los populistas de izquierda” e hizo lo propio con “los populistas de derecha” donde señaló, además de Bullrich y Milei, al secretario de Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
“Viven de acuerdo en acuerdo y hoy pactan para no debatir. Pactan para que vos pienses que lo único que hay en el menú son ellos, el menú del fracaso argentino. Claro que uno se escandaliza cuando lo compara con cuántas escuelas y con cuántos sachés de leche se podrían pagar con ese dinero. Queremos debatir las ideas, no chicanas en redes sociales. Es lo que nos merecemos como sociedad. Vamos para Adelante”, concluyó Manes.
Con información de Noticias Argentinas
La iniciativa presentada por la diputada Mónica Juárez apunta a crear el Colegio de Profesionales en Psicomotricidad y otorgar reconocimiento formal a la disciplina en la provincia.
El proyecto de ley propone incorporar un artículo al Estatuto del Educador para impedir que los docentes soliciten traslados si les restan menos de seis años para jubilarse.
Los jefes de bloque evaluarán mañana si el pleno asistirá al recinto para tratar tres temas complejos que pondrán a prueba al Gobierno antes del recambio legislativo.
El Gobierno apuesta a profundizar la polarización con el kirchnerismo antes de las elecciones y confía en que los incidentes en las provincias potencien su “campaña del miedo”.
El libertario asumirá al frente de una de las comisiones más sensibles del Congreso. Su debut será con la interpelación a Luis Caputo por el Presupuesto 2026.
Diputados inicia el debate del Presupuesto e interpelará al ministro Luis Caputo y a Karina Milei. La oposición busca retomar la agenda legislativa post-elecciones.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
En 2010, la entonces presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 1584/2010, que cambió el nombre de “Día de la Raza” a “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la detención de cuatro personas oriundas de Salta que transportaban casi seis kilos de cocaína.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.