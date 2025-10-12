Móvil Odontológico estará en el Micro Estadio Delmi desde el lunes 13 de octubre

El Móvil Odontológico municipal continuará su recorrido por los barrios y brindará servicio en la playa de estacionamiento del Micro Estadio Delmi desde este lunes 13 hasta el viernes 17 de octubre.

Salta12/10/2025

El servicio municipal del Móvil Odontológico, sigue recorriendo los barrios, por ello, desde este lunes 13 hasta el viernes 17 de octubre, la atención será en la playa de estacionamiento del Micro Estadio Delmi, en el horario de 8 a 13 hs.

Los vecinos de la zona que deseen obtener un turno deberán comunicarse al  3874872925.

Los profesionales realizan:  diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries, extracciones dentarias y  urgencias.

Se recuerda que la atención será a pacientes desde los 4 años y  deberán presentar el DNI, certificación negativa de Anses y tener la boca higienizada.

Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil Odontológico, destacó que el servicio ya visitó los barrios: 20 de junio y  Castañares . Desde el lunes estará en la zona del Micro Estadio Delmi para seguir brindando servicio a todos los vecinos sin obra social que lo necesiten.

