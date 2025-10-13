EDESA convocó a Asamblea General para renovar su directorio

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. (EDESA) convocó oficialmente a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 29 de octubre de 2025 a las 11:00 horas, de manera presencial en Office Park II, planta baja, Circunvalación Oeste, San Lorenzo (CP A4401).

Según el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, el orden del día incluye cuatro puntos principales:

Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Consideración de la gestión de los directores renunciantes.

Designación de un Director Titular y un Director Suplente en reemplazo de los directores que dejaron sus cargos.

Autorizaciones correspondientes.

La empresa informó que los accionistas deberán comunicar su asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación, en la sede social de la compañía. Además, quienes participen por representación deberán remitir el poder autenticado con cinco días hábiles de antelación.

De acuerdo con las Normas de la Comisión Nacional de Valores (Art. 22, Cap. II, Sección I, Título II), al momento de la inscripción se deberán presentar los datos completos del titular o del representante de las acciones.

La convocatoria fue firmada por Rodrigo Santander, apoderado de la empresa, y establece que el voto se realizará de manera individual en cada punto del orden del día.