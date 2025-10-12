El Ministerio de Turismo y Antigüedades anunció el hallazgo de una estructura militar de 8.000 metros cuadrados en Tel al-Kharouba. Formaba parte del sistema defensivo que protegía la frontera oriental durante el Imperio Nuevo.
Maduro explota tras Nobel de la Paz de Machado: “Bruja demonía”
La reacción de Nicolás Maduro al Nobel de la Paz de Corina Machado fue de fuerte agresión. Además, desafió a sus adversarios: “Si quieren la paz, prepárense para ganarla”.El Mundo12/10/2025
El chavismo habló por primera vez 48 horas después de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Durante un acto público celebrado este domingo en ocasión del Día de la Resistencia Indígena, Nicolás Maduro, la tildó de “bruja demoníaca”, aunque lo hizo sin nombrarla explícitamente.
En sus declaraciones, citadas por el portal venezolano La Patilla, Maduro afirmó que “Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona”. La Sayona es un espectro que forma parte del folclore venezolano, y no es la primera vez que el gobernante venezolano vincula a Machado con esta especie de espíritu vengativo, muy común en la mitología local. El acto conmemorativo del 12 de octubre encontró a Nicolás Maduro vestido con penacho y arco y flecha.
Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz el viernes por su “incansable” defensa de la democracia frente al gobierno “brutal” de Maduro. Actualmente, la líder opositora se encuentra en la clandestinidad y se cree que está refugiada en una embajada.
La postura de Maduro sobre la paz y soberanía
Durante el evento en Caracas, donde Maduro también inauguró dos esculturas para honrar héroes indígenas, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de la soberanía.
“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad”. En un contraste directo, afirmó que su nación no desea “la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte”.
Además, Maduro lanzó un desafío a los adversarios de su gobierno, señalando: “Si quieren la paz, prepárense para ganarla”.
En el contexto del Día de la Resistencia Indígena, el gobernante también hizo un llamado a crear milicias conformadas por miembros de pueblos originarios. El mandatario concluyó con un mensaje dirigido a los Estados Unidos: “Aquí no queremos ser esclavos de los gringos”.
Este discurso se da en un momento de fuerte tensión en Venezuela debido al despliegue de una fuerza naval estadounidense en el Caribe sur, que, según se afirma, opera bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Previamente, el gobierno de Trump se atribuyó el hundimiento de al menos cuatro lanchas rápidas presuntamente cargadas de drogas, un hecho en el que murieron 21 personas.
El operativo comenzará a las 00 de Israel (18 de Argentina). Serán trasladados por la Cruz Roja y entregados al Ejército. También prevén la repatriación de 28 cadáveres.
Retrasos en aeropuertos de EE. UU. por el cierre del Gobierno llevarían a reducir vuelosEl Mundo12/10/2025
Los aeropuertos de Estados Unidos persisten con retrasos significativos luego de 12 días sin acuerdo para la financiación federal, que provocó el cierre parcial del Gobierno.
León XIV pide paz en Ucrania y ve una "chispa de esperanza" en Tierra Santa tras alto el fuegoEl Mundo12/10/2025
El papa León XIV dedicó su mensaje del Ángelus a los conflictos mundiales, pidiendo un nuevo llamamiento para "poner fin a la violencia y abrirse al diálogo" en Ucrania.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirmó su asistencia a la Cumbre de Paz de Sharm el Sheij en Egipto, que se celebrará el lunes.
Día de la Hispanidad: Desfile en Madrid con la presencia del Rey y abucheos a Pedro SánchezEl Mundo12/10/2025
España celebró su Día de la Fiesta Nacional (Día de la Hispanidad) con el tradicional desfile militar en Madrid, presidido por los reyes Felipe VI y Letizia, con la participación de casi 4.000 militares.
El video que marcó un giro en la búsqueda del excomisario Vicente Cordeyro
Las cámaras de seguridad confirmaron que el excomisario Vicente Cordeyro llegó solo a San Lorenzo y subió a pie hacia el Cerro Elefante, donde este sábado fue hallado sin vida tras dos días de búsqueda.
Alerta por vientos fuertes en Salta: ráfagas podrían alcanzar los 75 km/h
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un aviso de emergencia por probabilidad de vientos intensos este domingo 12 de octubre en varias zonas de la provincia.
Gimnasia y Tiro eliminó a Temperley y avanzó en el Reducido
Con solidez y eficacia, Gimnasia y Tiro derrotó 2-0 a Temperley en Salta y avanzó a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional.
Detuvieron a cuatro salteños con 5,6 kilos de cocaína, incluido un jefe de GendarmeríaArgentina12/10/2025
Un operativo antidroga en Santiago del Estero terminó con la detención de cuatro personas oriundas de Salta que transportaban casi seis kilos de cocaína.
Un hecho inusual y preocupante de inseguridad fluvial encendió las alarmas del sector: varios delincuentes abordaron de noche un buque mercante de bandera paraguaya en el kilómetro 340 del Río Paraná, cerca de San Nicolás.