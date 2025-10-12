Maduro explota tras Nobel de la Paz de Machado: “Bruja demonía”

El chavismo habló por primera vez 48 horas después de que se otorgara el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora María Corina Machado. Durante un acto público celebrado este domingo en ocasión del Día de la Resistencia Indígena, Nicolás Maduro, la tildó de “bruja demoníaca”, aunque lo hizo sin nombrarla explícitamente.

En sus declaraciones, citadas por el portal venezolano La Patilla, Maduro afirmó que “Un 90% de la población repudia a la bruja demoníaca de la Sayona”. La Sayona es un espectro que forma parte del folclore venezolano, y no es la primera vez que el gobernante venezolano vincula a Machado con esta especie de espíritu vengativo, muy común en la mitología local. El acto conmemorativo del 12 de octubre encontró a Nicolás Maduro vestido con penacho y arco y flecha.

Machado fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz el viernes por su “incansable” defensa de la democracia frente al gobierno “brutal” de Maduro. Actualmente, la líder opositora se encuentra en la clandestinidad y se cree que está refugiada en una embajada.

La postura de Maduro sobre la paz y soberanía

Durante el evento en Caracas, donde Maduro también inauguró dos esculturas para honrar héroes indígenas, el mandatario hizo hincapié en la necesidad de la soberanía.

“Nosotros queremos paz y paz vamos a tener, pero paz con libertad, con soberanía, independencia e igualdad”. En un contraste directo, afirmó que su nación no desea “la paz de las ruinas de Gaza ni la paz de la muerte”.

Además, Maduro lanzó un desafío a los adversarios de su gobierno, señalando: “Si quieren la paz, prepárense para ganarla”.

En el contexto del Día de la Resistencia Indígena, el gobernante también hizo un llamado a crear milicias conformadas por miembros de pueblos originarios. El mandatario concluyó con un mensaje dirigido a los Estados Unidos: “Aquí no queremos ser esclavos de los gringos”.

Este discurso se da en un momento de fuerte tensión en Venezuela debido al despliegue de una fuerza naval estadounidense en el Caribe sur, que, según se afirma, opera bajo el pretexto de combatir el narcotráfico. Previamente, el gobierno de Trump se atribuyó el hundimiento de al menos cuatro lanchas rápidas presuntamente cargadas de drogas, un hecho en el que murieron 21 personas.

Con información de La Voz