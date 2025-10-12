Incendio destruye histórico Monasterio de Bernaga; monjas evacuadas

Un gran incendio devastó el histórico Monasterio de Bernaga, al norte de Italia, obligando a la evacuación de 22 monjas de clausura, anunciaron este domingo los bomberos italianos. Fundado en 1628, el monasterio de La Valletta Brianza, cerca de Milán, vinculado a Carlo Acutis, el primer santo milenial canonizado por la Iglesia católica.

El incendio se declaró el sábado y devoró todo el edificio, según imágenes nocturnas publicadas por los bomberos en la plataforma X. La edición de Milán del Corriere de la Sera habla de "llamas altísimas visibles a kilómetros de distancia" y detalla que sólo una monja de 87 años sufrió una intoxiación leve.

"Una catástrofe" de "daños incalculables"

Las 22 monjas, con esa excepción, fueron evacuadas ilesas, pero numerosas obras de arte y objetos de valor incalculable fueron destruidos por las llamas, según los medios italianos. Marco Panzeri, alcalde de La Valletta Brianza, lamentó a la prensa "una catástrofe, daños inmensos e incalculables". Añadió que el incendio fue causado aparentemente por un cortocircuito en una de las celdas del monasterio.

Carlo Acutis fue canonizado el 7 de septiembre de 2025 por el Papa León XIV. Recibió allí su Primera Comunión, que generalmente se realiza entre los 7 y los 11 años y se considera un hito importante para los niños en la Iglesia católica, el 16 de junio de 1998.

Con información de afp, lusa, corriere di milano