Malena Galmarini anunció que irá a la Corte tras la confirmación de Santilli como cabeza de lista

Malena Galmarini, referente del Frente Renovador, anunció que llevará el reclamo a la Corte Suprema tras la decisión judicial que modificó el orden de la lista de La Libertad Avanza y desplazó a Karen Reichardt.

11/10/2025

La dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini anunció este sábado que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia, luego de la resolución que modificó el encabezamiento de la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires y desplazó a Karen Reichardt para ubicar a Diego Santilli.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Galmarini cuestionó con dureza la decisión de la Cámara Electoral.

“Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”.

La expresidenta de AySA calificó el fallo como un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género” y sostuvo que la resolución judicial “responde a intereses partidarios, no a criterios de equidad ni representatividad”.

En otro tramo del posteo, Galmarini planteó una crítica transversal al sistema político:

“Infiero que hay que darle un poquito al gobierno y un poquito a la oposición. Siempre perdemos las mujeres”.

Además, lanzó acusaciones contra el diputado José Luis Espert, al señalar que “sigue relacionado al narco Fred Machado” y recordó “el 3%, Libra y otros escándalos”, en referencia a causas que involucran a empresarios y financistas vinculados al oficialismo.

