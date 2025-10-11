La Cámara Electoral ratificó a Diego Santilli como primer candidato a Diputados de LLA en PBA. Su mensaje a los bonaerenses: "El esfuerzo va a valer la pena".
Malena Galmarini anunció que irá a la Corte tras la confirmación de Santilli como cabeza de lista
Malena Galmarini, referente del Frente Renovador, anunció que llevará el reclamo a la Corte Suprema tras la decisión judicial que modificó el orden de la lista de La Libertad Avanza y desplazó a Karen Reichardt.Política11/10/2025Ivana Chañi
La dirigente del Frente Renovador Malena Galmarini anunció este sábado que llevará el caso a la Corte Suprema de Justicia, luego de la resolución que modificó el encabezamiento de la lista de La Libertad Avanza en Provincia de Buenos Aires y desplazó a Karen Reichardt para ubicar a Diego Santilli.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, Galmarini cuestionó con dureza la decisión de la Cámara Electoral.
“Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que ‘renuncian’ para acomodar la jugada”.
La expresidenta de AySA calificó el fallo como un “pésimo antecedente para la justicia e igualdad de género” y sostuvo que la resolución judicial “responde a intereses partidarios, no a criterios de equidad ni representatividad”.
En otro tramo del posteo, Galmarini planteó una crítica transversal al sistema político:
“Infiero que hay que darle un poquito al gobierno y un poquito a la oposición. Siempre perdemos las mujeres”.
Además, lanzó acusaciones contra el diputado José Luis Espert, al señalar que “sigue relacionado al narco Fred Machado” y recordó “el 3%, Libra y otros escándalos”, en referencia a causas que involucran a empresarios y financistas vinculados al oficialismo.
Iremos a la Corte.— Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 11, 2025
Sin razón legal ni de sentido común, sólo por el capricho de un partido político que no confía en sus candidatos, relegan el encabezamiento de una mujer y a otras 16 mujeres que caen un puesto, y también se cargan a otras dos que “renuncian” para acomodar la… https://t.co/UePHX6BgYz
Javier Milei compartió en sus redes sociales una tapa de diario que resultó ser burdamente adulterada. La foto no se corresponde con la edición original.
Durante una caravana en Resistencia, dos jóvenes de Villa Ángela le entregaron un obsequio a Javier Milei alusivo a Cristina Kirchner: "Es libertad o tobillera".
Día de la Lealtad: preparan caravana a casa de Cristina Kirchner a 80 años del 17 de octubrePolítica11/10/2025
Sectores del peronismo están organizando una caravana bajo el lema "Leales de Corazón" que culminará frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner en Constitución.
Alberto Fernández destrozó a Javier Milei al llamarlo "idiota" por el swap de EE. UU.Política11/10/2025
El expresidente Alberto Fernández utilizó una publicación del escritor estadounidense Don Winslow para cuestionar duramente el swap de US$ 20 mil millones que el gobierno de Javier Milei recibió del Tesoro de EE. UU.
El presidente Javier Milei continúa su campaña con una gira que inició con un breve discurso y una reunión con el gobernador Leandro Zdero en Chaco. Tras el acto en Plaza Belgrano, el mandatario cruzará hacia Corrientes, donde tiene previsto mostrarse en la costanera junto a la candidata a diputada Virginia Gallardo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).