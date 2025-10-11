La Cámara Electoral ratificó a Diego Santilli como primer candidato a Diputados de LLA en PBA. Su mensaje a los bonaerenses: "El esfuerzo va a valer la pena".
Día de la Lealtad: preparan caravana a casa de Cristina Kirchner a 80 años del 17 de octubre
Sectores del peronismo están organizando una caravana bajo el lema "Leales de Corazón" que culminará frente al domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner en Constitución.Política11/10/2025
El kirchnerismo volverá a las calles el próximo 17 de octubre con una propuesta que combina historia, reivindicación y militancia. Bajo la consigna “Leales de Corazón”, distintas agrupaciones políticas y sociales convocaron a una caravana nacional que tendrá como punto de encuentro final el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución, donde cumple condena judicial.
La fecha elegida no es casual: se cumplen 80 años del Día de la Lealtad, aquel 17 de octubre de 1945 en el que una multitud obrera y sindical exigió la liberación de Juan Domingo Perón, dando origen al movimiento justicialista.
La convocatoria fue difundida por la cuenta “Argentina con Cristina”, un espacio multisectorial que impulsa la campaña “Cristina Libre”, destinada a denunciar lo que consideran una persecución judicial en su contra. En el comunicado oficial, los organizadores sostienen que la movilización busca “recuperar la épica de un pueblo que se organiza frente a los ataques a sus derechos”, al tiempo que remarcan paralelismos entre la historia de Perón y la situación actual de la ex presidenta.
“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales. La caravana partirá desde distintos puntos del país y confluirá en la calle San José 1111, donde reside la ex mandataria.
El mensaje, además, subraya que “la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista expresa la continuidad de políticas de exclusión y persecución impulsadas por los sectores concentrados del poder”. En esa línea, los impulsores del evento mencionan la existencia de un supuesto operativo de lawfare, al que comparan con el que habría afectado al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva antes de su regreso al poder.
El cierre del comunicado resume el espíritu de la jornada: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”. Con esa consigna, el Partido Justicialista (PJ) apuesta a revivir la mística peronista y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo simbólico entre la figura de su líder y los orígenes del movimiento.
La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.
Con información de Minuto Uno
Malena Galmarini anunció que irá a la Corte tras la confirmación de Santilli como cabeza de lista
Malena Galmarini, referente del Frente Renovador, anunció que llevará el reclamo a la Corte Suprema tras la decisión judicial que modificó el orden de la lista de La Libertad Avanza y desplazó a Karen Reichardt.
Javier Milei compartió en sus redes sociales una tapa de diario que resultó ser burdamente adulterada. La foto no se corresponde con la edición original.
Durante una caravana en Resistencia, dos jóvenes de Villa Ángela le entregaron un obsequio a Javier Milei alusivo a Cristina Kirchner: "Es libertad o tobillera".
Alberto Fernández destrozó a Javier Milei al llamarlo "idiota" por el swap de EE. UU.Política11/10/2025
El expresidente Alberto Fernández utilizó una publicación del escritor estadounidense Don Winslow para cuestionar duramente el swap de US$ 20 mil millones que el gobierno de Javier Milei recibió del Tesoro de EE. UU.
El presidente Javier Milei continúa su campaña con una gira que inició con un breve discurso y una reunión con el gobernador Leandro Zdero en Chaco. Tras el acto en Plaza Belgrano, el mandatario cruzará hacia Corrientes, donde tiene previsto mostrarse en la costanera junto a la candidata a diputada Virginia Gallardo.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
San Lorenzo: 15 hectáreas afectadas en el Cerro Elefante; sospechan incendio intencional
La jefa del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Lorenzo, Macarena Rizzotti, confirmó que el foco quedó extinguido tras un operativo de ocho horas en zona de difícil acceso.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.
Familiares denunciaron que se ausentó de su hogar y no se volvió a tener contacto con él.
Hallan sin vida al excomisario Vicente Cordeyro
Se confirmó que cerca de las 9:30 horas en el cerro Elefante de San Lorenzo fue hallado el cuerpo del excomisario Vicente Cordeyro. La zona ya fue cercada por el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).