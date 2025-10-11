Día de la Lealtad: preparan caravana a casa de Cristina Kirchner a 80 años del 17 de octubre

El kirchnerismo volverá a las calles el próximo 17 de octubre con una propuesta que combina historia, reivindicación y militancia. Bajo la consigna “Leales de Corazón”, distintas agrupaciones políticas y sociales convocaron a una caravana nacional que tendrá como punto de encuentro final el departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de Constitución, donde cumple condena judicial.

La fecha elegida no es casual: se cumplen 80 años del Día de la Lealtad, aquel 17 de octubre de 1945 en el que una multitud obrera y sindical exigió la liberación de Juan Domingo Perón, dando origen al movimiento justicialista.



La convocatoria fue difundida por la cuenta “Argentina con Cristina”, un espacio multisectorial que impulsa la campaña “Cristina Libre”, destinada a denunciar lo que consideran una persecución judicial en su contra. En el comunicado oficial, los organizadores sostienen que la movilización busca “recuperar la épica de un pueblo que se organiza frente a los ataques a sus derechos”, al tiempo que remarcan paralelismos entre la historia de Perón y la situación actual de la ex presidenta.



“Ochenta años después, el peronismo vuelve a convocar al conjunto del pueblo argentino frente a una realidad que repite viejos ataques a los derechos conquistados: recortes laborales y jubilatorios, precarización del trabajo, vaciamiento del Estado, entrega de recursos nacionales y desprecio por la salud y la educación públicas”, expresa el texto difundido en redes sociales. La caravana partirá desde distintos puntos del país y confluirá en la calle San José 1111, donde reside la ex mandataria.

El mensaje, además, subraya que “la detención ilegal de la presidenta del Partido Justicialista expresa la continuidad de políticas de exclusión y persecución impulsadas por los sectores concentrados del poder”. En esa línea, los impulsores del evento mencionan la existencia de un supuesto operativo de lawfare, al que comparan con el que habría afectado al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva antes de su regreso al poder.

El cierre del comunicado resume el espíritu de la jornada: “Lealtad a Perón. Leales a la Patria. Leales al Pueblo argentino. Leales a Cristina. Leales de Corazón”. Con esa consigna, el Partido Justicialista (PJ) apuesta a revivir la mística peronista y, al mismo tiempo, reforzar el vínculo simbólico entre la figura de su líder y los orígenes del movimiento.

La movilización promete convertirse en uno de los actos políticos más fuertes del año, con epicentro en una fecha cargada de historia y en un contexto de tensiones políticas y judiciales.

