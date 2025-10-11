Alerta por riesgo extremo de incendios en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional advierte que gran parte del territorio salteño se encuentra bajo peligro extremo de incendios debido a las altas temperaturas y las ráfagas de viento.

Salta11/10/2025Ivana Chañi

El Servicio Nacional de Manejo del Fuego informó que este sábado 11 de octubre la provincia de Salta registra niveles de riesgo extremo de incendios forestales. La combinación de calor intenso, baja humedad y vientos del norte eleva la posibilidad de focos ígneos en distintas zonas del territorio.

El mapa actualizado muestra en rojo a gran parte del norte argentino, con Salta entre las provincias más afectadas. Las autoridades recomiendan evitar quemas, no arrojar colillas y mantener la precaución ante cualquier señal de fuego.

