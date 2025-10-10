Detectan cortes de luz en la ciudad por falla en línea de alta tensión

Este jueves, Edesa comunicó que se produjo la salida de servicio de la Línea de Alta Extra Tensión 500 kV Cobos - Monte Quemado, operada por la empresa de transporte de energía eléctrica Transener.

Como consecuencia de este incidente, se registró un evento de mínima frecuencia que generó la interrupción del suministro eléctrico en varias zonas de la ciudad Capital. Según se detalló, salieron de servicio líneas de media tensión que abastecen a barrios ubicados en el norte, sur, centro y este de la ciudad.

Desde la empresa distribuidora informaron que se trabaja para restablecer el servicio en las áreas afectadas, y señalaron que la causa del evento está siendo evaluada por el operador del sistema.