Una nueva edición de la feria recibe a salteños y turistas interesados en las producciones locales, así como de otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Hasta el domingo habrá actividades en el predio de la Usina.
Detectan cortes de luz en la ciudad por falla en línea de alta tensión
La empresa Edesa informó que una falla en una línea de alta tensión operada por Transener provocó un corte de luz que afectó a distintos sectores de la ciudad Capital.Salta10/10/2025
Este jueves, Edesa comunicó que se produjo la salida de servicio de la Línea de Alta Extra Tensión 500 kV Cobos - Monte Quemado, operada por la empresa de transporte de energía eléctrica Transener.
Como consecuencia de este incidente, se registró un evento de mínima frecuencia que generó la interrupción del suministro eléctrico en varias zonas de la ciudad Capital. Según se detalló, salieron de servicio líneas de media tensión que abastecen a barrios ubicados en el norte, sur, centro y este de la ciudad.
Desde la empresa distribuidora informaron que se trabaja para restablecer el servicio en las áreas afectadas, y señalaron que la causa del evento está siendo evaluada por el operador del sistema.
“Buscamos cualquier rastro que eche luz sobre lo ocurrido”, dijo Aguilera sobre la búsqueda de Cordeyro
La Policía trabaja desde las primeras horas del día con más de 100 efectivos en la zona donde se halló el vehículo de Vicente Cordeyro.
Incendio en Parque Industrial: un guardia usó 15 matafuegos para evitar un desastre
Este jueves se registraron varios focos ígneos en distintos puntos de la capital salteña. El más importante ocurrió en la empresa EcoNorte en el Parque Industrial.
Reclamo de Sáenz surtió efecto: Obra de la Ruta 9/34 avanza con más impulso tras gestiones en la RosadaSalta10/10/2025
El gobernador, Gustavo Sáenz, afirmó que la obra, que busca reducir la siniestralidad y mejorar la conectividad regional, es clave para el crecimiento productivo y turístico de Salta. Además, el mandatario anunció la reactivación de un tramo de la Ruta 16.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. El Centro Regional de Hemoterapia recibirá a donantes en el horario de 7 a 12.
Este viernes, por ser feriado nacional, los colectivos funcionarán con frecuencia de domingoSalta10/10/2025
Tampoco estará habilitada la atención al público en los Centros de Atención de SAETA. Los usuarios podrán seguir la localización de las unidades por la app.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Subasta Judicial en Salta: rematan cuatro camionetas Toyota y Chevrolet del Poder EjecutivoJudiciales09/10/2025
El Poder Judicial de Salta abrirá el próximo lunes 13 de octubre, a las 9 de la mañana, el proceso de subasta electrónica de cuatro camionetas (tres Toyota Hilux y una Chevrolet S10) pertenecientes al Poder Ejecutivo.
Su familia informó que no regresó al hogar luego de dejar a sus hijas en el colegio en la mañana de este jueves.
Liga Profesional cambia horarios de partidos del sábado para no superponerse con Argentina-MéxicoDeportes10/10/2025
La Liga Profesional de Fútbol confirmó cambios de horario en los partidos programados para el sábado de la fecha 12 del Torneo Clausura.
Esta noche, a las 22:00, Juventud Antoniana afronta el partido de vuelta por la fase Reválida del Torneo Federal A ante Boca Unidos (Corrientes), en el estadio Padre Ernesto Martearena, que será la casa del “Santo” para esta llave.