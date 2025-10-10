Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz

El presidente Javier Milei se sumó a las felicitaciones a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien este año recibió el Premio Nobel de la Paz.

A través de su cuenta de X, Milei escribió: “@MariaCorinaYA mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela. VLLC!”.

Con estas palabras, Milei destacó el compromiso de Machado en la defensa de la democracia frente al régimen de Nicolás Maduro, y la calificó como un ejemplo de lucha cívica que trasciende fronteras.