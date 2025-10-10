Scott Bessent, sobre el auxilio de EEUU a Argentina: "Es comprar barato y vender caro"

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, el jueves sobre la asistencia financiera otorgada a la Argentina de Javier Milei que consistirá, principalmente, en un intercambio de monedas por u$s20.000 millones. Ante el ruido político que generó en tierras estadounidenses, el funcionario del gobierno de Donald Trump dijo: "No es un rescate en absoluto. Es comprar barato y vender caro". Además, afirmó que el peso "está infravalorado".



En una entrevista con la cadena Fox News, Bessent defendió la decisión de Washington de apoyar económicamente al Gobierno libertario, sacudido por la volatilidad cambiaria ante las dudas del mercado sobre la sustentabilidad del programa que implementa el equipo de Luis Caputo.

Ante la consulta de los beneficios que podría obtener Estados Unidos, no dudó en afirmar que sacarán "mucho provecho de ello" y puso como ejemplo la guerra comercial y económica con el gobierno chino al señalar que Milei "está comprometido a sacar a China de Argentina".

Para Bessent, la Casa Blanca no está auxiliando a la Argentina. "No es un rescate en absoluto", dijo y añadió: "Es comprar barato y vender caro" ya que "el peso argentino está infravalorado".

“La Argentina es un referente en América Latina", enfatizó el secretario del Tesoro a modo de justificación del auxilio, y remarcó que, según su consideración, el presidente Milei "ha hecho lo correcto" desde su llegada al Gobierno. "Está intentando romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina", continuó.

Además, lo definió como "un gran aliado para Estados Unidos" y remarcó que el próximo martes, en la antesala de las elecciones legislativas, el libertario viajará a EEUU para mantener un encuentro con Trump en el Despacho Oval, el cual, a todas luces, será un nuevo respaldo político de cara a los comicios. "Vendrá al Despacho Oval el próximo martes y tiene el compromiso de sacar a China de la Argentina. El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”, prosiguió.

En ese sentido, Bessent enfatizó que no se trata de un rescate. "No hay dinero transferido", dijo y además seguró que "el Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está infravalorado. Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista”.

El Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE), sobre el cual hizo alusión Bessent, es una herramienta del Tesoro estadounidense que está compuesto por tres tipos de activos: dólares, monedas extranjeras y Derechos Especiales de Giro (DEG), un activo de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según su propio estatuto, puede utilizarse "para comprar o vender divisas, mantener activos en divisas estadounidenses y Derechos Especiales de Giro (DEG), y proporcionar financiación a gobiernos extranjeros". Todo ello requiere de la aprobación del Tesoro.

Bessent, en la entrevista con la cadena estadounidense, reiteró su historial en el mundo de las finanzas para defender la apuesta por Argentina. “He estado en el negocio de inversiones, sobre todo en divisas, durante 40 años. Hay que comprar barato y vender caro”, concluyó.

Con información de Ámbito