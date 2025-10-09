El jefe de Gabinete resaltó que ex candidato a diputado “dijo cosas que no se sostenían en los hechos”, en referencia al vínculo con Fred Machado, extraditado a EEUU.
Laura Cartuccia sufrió un ataque a su vehículo: “No nos van a intimidar”
La diputada provincial y candidata a senadora nacional por el Frente de la Victoria, Laura Cartuccia, denunció que su vehículo fue violentado durante la madrugada, luego de regresar de actividades de campaña.Política09/10/2025Ivana Chañi
La diputada provincial y candidata a senadora nacional Laura Cartuccia, que integra la lista del Frente de la Victoria junto a Sergio Leavy, sufrió un violento hecho durante la madrugada de este jueves.
Cartuccia regresaba de actividades de campaña en Rosario de la Frontera cuando descubrió que su vehículo había sido forzado y que uno de los vidrios laterales fue destrozado. Según informó, sustrajeron pertenencias personales, aunque no hubo personas heridas.
La legisladora confirmó que ya se radicó la denuncia policial y se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación.
“Pedimos a Seguridad provincial actuar con rapidez e informar avances”, expresó en un mensaje difundido por su equipo de prensa. A pesar del episodio, sostuvo que la campaña continuará y remarcó: “No nos van a intimidar”.
Por el pedido de desafuero a Estrada, Iglesias pidió el mismo trato que con Espert
El diputado del PRO cruzó duramente a Emiliano Estrada durante la sesión de la Cámara baja. Cuestionó sus dichos sobre “persecución judicial” y lo instó a denunciar si tiene pruebas.
“Nadie pensó que se podía bajar un candidato”, Bullrich admitió problemas con la Boleta Única de PapelPolítica09/10/2025
La ministra de Seguridad cuestionó la decisión de la Justicia Electoral. Además habló del acercamiento con Juntos por el Cambio.
Tras rechazo judicial, LLA sigue apostando a Santilli y mantiene a Reichardt en segundo planoPolítica09/10/2025
En Casa Rosada aseguran que continuarán con las actividades en territorio bonaerense con el dirigente del PRO como figura principal, más allá de que no encabece la lista de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior llega a Entre Ríos para profundizar la relación con FrigerioPolítica09/10/2025
La visita de Lisandro Catalán a la provincia fue acordada el fin de semana pasado por Javier Milei y el Gobernador. El ministro de Desregulación hizo campaña con los candidatos de La Libertad Avanza en la previa.
Tailhade acusó a la Justicia salteña de perseguir a Estrada
El diputado kirchnerista sostuvo que el legislador “es víctima de una persecución judicial en Salta” y acusó a la provincia de tener “complicidad con el narcotráfico”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
Inversión minera: Potasio y Litio de Argentina impulsa desarrollo en Los Andes
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Taxis y remises: vehículos con hasta 15 años de antigüedad podrán incorporarse al sistemaSalta08/10/2025
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.