Laura Cartuccia sufrió un ataque a su vehículo: “No nos van a intimidar”

La diputada provincial y candidata a senadora nacional por el Frente de la Victoria, Laura Cartuccia, denunció que su vehículo fue violentado durante la madrugada, luego de regresar de actividades de campaña.

Política09/10/2025Ivana ChañiIvana Chañi

CARTUCCIA ATAQUE VEHÍCULO

La diputada provincial y candidata a senadora nacional Laura Cartuccia, que integra la lista del Frente de la Victoria junto a Sergio Leavy, sufrió un violento hecho durante la madrugada de este jueves.

Cartuccia regresaba de actividades de campaña en Rosario de la Frontera cuando descubrió que su vehículo había sido forzado y que uno de los vidrios laterales fue destrozado. Según informó, sustrajeron pertenencias personales, aunque no hubo personas heridas.

WhatsApp Image 2025-08-20 at 10.31.20Laura Cartuccia: "Gano tres millones y no llego a fin de mes"

La legisladora confirmó que ya se radicó la denuncia policial y se solicitaron las cámaras de seguridad de la zona para avanzar en la investigación.

“Pedimos a Seguridad provincial actuar con rapidez e informar avances”, expresó en un mensaje difundido por su equipo de prensa. A pesar del episodio, sostuvo que la campaña continuará y remarcó: “No nos van a intimidar”.

 

 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail