AFA homenajeará a Russo en todas las categorías del fútbol argentino

Deportes09/10/2025

G2xaqQhWoAAUkct?format=jpg&name=small

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles, luego de atravesar una compleja y extensa enfermedad que decantó en su internación domiciliaria y partida en las últimas horas dejando un hueco en Boca y en el deporte.

La muerte del DT provocó conmoción tanto en las instituciones y jugadores dirigidos como de diversos colegas y referentes del deporte. Entre ellos, la propia Asociación del Fútbol Argentino y su titular Claudio Tapia emitieron sus condolencias en las redes sociales.

A su vez, la casa madre tomó la postura de reconocer al entrenador de 69 años y aplicar una medida en consecuencia: se realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana (jueves 9) y hasta el domingo 12 de octubre próximo.

 

G2yPWkQWYAAipPa?format=jpg&name=small

Baja sensible para la Selección Argentina Sub-20

Deportes09/10/2025

Álvaro Montoro es baja para lo que resta del Mundial El futbolista de Botafogo sufrió una fractura en la clavícula derecha, será trasladado a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente. Por esta baja, la "Albiceleste" terminará la competencia con 20 jugadores.

Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

Deportes09/10/2025

Según informó Boca, quienes deseen acercarse a darle el último adiós podrán hacerlo entre las 10:00 y las 22:00 horas. "Para respetar la intimidad de su familia está prohibido tomar fotos o filmar en el lugar", comunicó Boca.

WXXHEWJZJZG45F35ZG2ZV6KTIY

Dolor en el mundo del fútbol: murió Miguel Ángel Russo

Deportes08/10/2025

A los 69 años, murió Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca Juniors, que regresó al club a mediados de este año, había sufrido en las últimas semanas una recaída en su cuadro de salud que había obligado a hospitalizarlo en distintas ocasiones

