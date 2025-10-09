AFA homenajeará a Russo en todas las categorías del fútbol argentino

Miguel Ángel Russo falleció este miércoles, luego de atravesar una compleja y extensa enfermedad que decantó en su internación domiciliaria y partida en las últimas horas dejando un hueco en Boca y en el deporte.

La muerte del DT provocó conmoción tanto en las instituciones y jugadores dirigidos como de diversos colegas y referentes del deporte. Entre ellos, la propia Asociación del Fútbol Argentino y su titular Claudio Tapia emitieron sus condolencias en las redes sociales.

A su vez, la casa madre tomó la postura de reconocer al entrenador de 69 años y aplicar una medida en consecuencia: se realizará un minuto de silencio en todos los partidos de todas las Categorías y Divisiones, en todas sus competiciones a disputarse desde el día de mañana (jueves 9) y hasta el domingo 12 de octubre próximo.