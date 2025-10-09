Baja sensible para la Selección Argentina Sub-20

La Selección Argentina goleó a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub20. Pese a la muy buena actuación del combinado nacional, no todo fue color de rosas y comenzó a lamentarse Diego Placente.

Álvaro Montoro es baja para lo que resta del Mundial. El futbolista de Botafogo sufrió una fractura en la clavícula derecha, motivo por el que se retiró del estadio en pleno partido para realizarse estudios.

El ex Vélez se retiró cerca del final del primer tiempo producto del golpe. Visiblemente afectado y con lágrimas en el banco de los suplentes, se despidió de la cita mundialista.

El volante creativos emprenderá viaje con destino a Buenos Aires en las próximas horas, donde será intervenido quirúrgicamente e iniciará su recuperación, que luego continuaría en el “Fogao”.