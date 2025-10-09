Baja sensible para la Selección Argentina Sub-20
Álvaro Montoro es baja para lo que resta del Mundial El futbolista de Botafogo sufrió una fractura en la clavícula derecha, será trasladado a Buenos Aires para ser intervenido quirúrgicamente. Por esta baja, la "Albiceleste" terminará la competencia con 20 jugadores.Deportes09/10/2025
La Selección Argentina goleó a Nigeria y se metió en los cuartos de final del Mundial Sub20. Pese a la muy buena actuación del combinado nacional, no todo fue color de rosas y comenzó a lamentarse Diego Placente.
Álvaro Montoro es baja para lo que resta del Mundial. El futbolista de Botafogo sufrió una fractura en la clavícula derecha, motivo por el que se retiró del estadio en pleno partido para realizarse estudios.
El ex Vélez se retiró cerca del final del primer tiempo producto del golpe. Visiblemente afectado y con lágrimas en el banco de los suplentes, se despidió de la cita mundialista.
El volante creativos emprenderá viaje con destino a Buenos Aires en las próximas horas, donde será intervenido quirúrgicamente e iniciará su recuperación, que luego continuaría en el “Fogao”.
Alejo Sarco, Maher Carrizo (2) y Mateo Silvetti anotaron para la Albiceleste. Es la primera vez que el equipo supera los octavos de final del torneo desde 2011. El próximo rival será Mexico.
