Amad apuntó contra Estrada: “Se ampara en privilegios inadmisibles”

La Libertad Avanza apeló la decisión de Ramos Padilla y resuelve la Cámara electoral
El juez le negó el primer lugar en la boleta electoral para diputados bonaerenses a Diego Santilli en reemplazo de José Luis Espert.
El fiscal federal explicó que la Cámara Federal ratificó la medida y que la causa seguirá su curso en la Casación Penal pese a los recursos de la defensa del diputado salteño.
Por Aries, el fiscal federal Carlos Amad brindó detalles sobre el pedido de desafuero contra el diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, imputado por peculado y abuso de autoridad. Según explicó, la jueza a cargo, la Dra. Giménez, dispuso el desafuero y el oficio fue ingresado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Posteriormente, la defensa de Estrada impugnó la decisión ante la Cámara Federal, que en un primer momento declaró inadmisible el recurso por no encontrarse dentro de los previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal. Luego, la defensa presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó la realización de una audiencia de contradictorio, al considerar que no se había garantizado el derecho a réplica en la instancia previa.
“En la audiencia sostuve mi postura. Incluso señalé que si esto hubiera sido únicamente una opinión del diputado en comisión, repetida luego en medios, no estaríamos hablando de ningún delito. El problema era que se había creado una agencia de noticias trucha, desde el anonimato, para difundir contenidos irregulares”, señaló Amad.
El fiscal destacó que la Cámara Federal ratificó el desafuero de Estrada, aunque la defensa interpuso un recurso presentado 34 minutos fuera de término, el cual fue aceptado para revisión. “Ahora la causa irá a la Cámara Federal de Casación Penal y veremos qué resuelve en los próximos días. La defensa del diputado se ampara en privilegios inadmisibles, negándose a dar explicaciones sobre su accionar. A mí no me interesa su partido ni sus ideas políticas; lo que importa es que las personas ya condenadas en la provincia afirman que él les ordenó esas acciones”, enfatizó Amad.
El fiscal adelantó que continuará con los pasos judiciales correspondientes y podría presentar una queja por denegación de justicia ante la Casación, mientras el proceso sigue su curso.
La Justicia ordenó una serie de allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires en el marco de la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Justicia reprogramó para el miércoles 15 de octubre la lectura del veredicto del juicio seguido contra veinte personas acusadas de conformar una red narcocriminal que operaba desde la Unidad Carcelaria 1. Estaba prevista para hoy, jueves.
Los “copitos” fueron recibieron penas a 10 y 8 años respectivamente. El Tribunal Oral N° 6 absolvió a Nicolás Carrizo, el tercer acusado. Los fundamentos se conocerán el 9 de diciembre.
Taiano pidió rastrear mensajes, fotos y documentos que puedan haber intercambiado el Presidente y su hermana con Davis, Novelli y Terrones Godoy.
Dos exfuncionarias de la Municipalidad de Tartagal, incluida la exdirectora de Asuntos de la Mujer, fueron condenadas a 2 años de prisión en suspenso y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de concusión agravada.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los plazos fijos se mantienen como una de las alternativas preferidas de los ahorristas en Argentina. En octubre de 2025, las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés para los depósitos a largo plazo.
El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con directivos de Potasio y Litio de Argentina (PLASA), filial de Tibet Summit Resources, para avanzar en un nuevo proyecto de litio en el Salar de Diablillos, departamento Los Andes.
La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.
Concejales capitalinos aprobaron ampliar de 10 a 15 años la antigüedad de los vehículos que podrán incorporarse al sistema, equiparando así esta condición con la que rige al transporte por plataformas.