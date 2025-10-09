Amad apuntó contra Estrada: “Se ampara en privilegios inadmisibles”

Por Aries, el fiscal federal Carlos Amad brindó detalles sobre el pedido de desafuero contra el diputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, imputado por peculado y abuso de autoridad. Según explicó, la jueza a cargo, la Dra. Giménez, dispuso el desafuero y el oficio fue ingresado en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Posteriormente, la defensa de Estrada impugnó la decisión ante la Cámara Federal, que en un primer momento declaró inadmisible el recurso por no encontrarse dentro de los previstos por el nuevo Código Procesal Penal Federal. Luego, la defensa presentó un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó la realización de una audiencia de contradictorio, al considerar que no se había garantizado el derecho a réplica en la instancia previa.

“En la audiencia sostuve mi postura. Incluso señalé que si esto hubiera sido únicamente una opinión del diputado en comisión, repetida luego en medios, no estaríamos hablando de ningún delito. El problema era que se había creado una agencia de noticias trucha, desde el anonimato, para difundir contenidos irregulares”, señaló Amad.

El fiscal destacó que la Cámara Federal ratificó el desafuero de Estrada, aunque la defensa interpuso un recurso presentado 34 minutos fuera de término, el cual fue aceptado para revisión. “Ahora la causa irá a la Cámara Federal de Casación Penal y veremos qué resuelve en los próximos días. La defensa del diputado se ampara en privilegios inadmisibles, negándose a dar explicaciones sobre su accionar. A mí no me interesa su partido ni sus ideas políticas; lo que importa es que las personas ya condenadas en la provincia afirman que él les ordenó esas acciones”, enfatizó Amad.

El fiscal adelantó que continuará con los pasos judiciales correspondientes y podría presentar una queja por denegación de justicia ante la Casación, mientras el proceso sigue su curso.