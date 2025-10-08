Rallé: “Muchos gobernadores se comieron el verso”

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció tras las denuncias del diputado Facundo Manes, quien aseguró haber recibido amenazas dentro del Congreso.
Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación debate la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei, además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.
“Hoy el Congreso Nacional, que es el poder donde se deben debatir las ideas y discutir las leyes, está fijando una posición política", analizó el diputado provincial, Germán Rallé, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.
Recordó que “el Congreso Nacional respetó la gobernabilidad de Milei y lo acompañó un año y medio”, sin embargo consideró “muchos gobernadores se comieron el verso”.
“Cuando los gobernadores empezaron a despertar y se empezaron a dar cuenta que el gobierno nacional pidió mucho a cambio de nada, empezaron a reclamar, y el propio presidente empezó a decir ‘gobernadores impresentables’, ‘que se creen dueños de estancia’ y todas esas agresividades”, indicó y agregó: “Los gobernadores, a recibir estas cachetadas, empiezan a demostrar que en política los pilares fundamentales son el diálogo, el consenso, y de los gestos; y hoy no hay diálogo, no hay consenso, y menos gestos”.
