Rallé: “Muchos gobernadores se comieron el verso”

En el marco del debate en el Congreso para limitar los DNU de Milei, el diputado provincial Germán Rallé advirtió sobre la falta de diálogo del Gobierno nacional y señaló un cambio de postura en los mandatarios provinciales frente al oficialismo.

Política08/10/2025

2021-03-03_12-17-41_707658-german-ralle-nuestra-primicia-siempre-fue-trabajo-para-la-gente

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación debate la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei, además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

“Hoy el Congreso Nacional, que es el poder donde se deben debatir las ideas y discutir las leyes, está fijando una posición política", analizó el diputado provincial, Germán Rallé, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Recordó que “el Congreso Nacional respetó la gobernabilidad de Milei y lo acompañó un año y medio”, sin embargo consideró “muchos gobernadores se comieron el verso”.

“Cuando los gobernadores empezaron a despertar y se empezaron a dar cuenta que el gobierno nacional pidió mucho a cambio de nada, empezaron a reclamar, y el propio presidente empezó a decir ‘gobernadores impresentables’, ‘que se creen dueños de estancia’ y todas esas agresividades”, indicó y agregó: “Los gobernadores, a recibir estas cachetadas, empiezan a demostrar que en política los pilares fundamentales son el diálogo, el consenso, y de los gestos; y hoy no hay diálogo, no hay consenso, y menos gestos”.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail