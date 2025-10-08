Rallé: “Muchos gobernadores se comieron el verso”

Este miércoles la Cámara de Diputados de la Nación debate la reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei, además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos.

“Hoy el Congreso Nacional, que es el poder donde se deben debatir las ideas y discutir las leyes, está fijando una posición política", analizó el diputado provincial, Germán Rallé, en diálogo con ‘Desafío’ por Aries.

Recordó que “el Congreso Nacional respetó la gobernabilidad de Milei y lo acompañó un año y medio”, sin embargo consideró “muchos gobernadores se comieron el verso”.

“Cuando los gobernadores empezaron a despertar y se empezaron a dar cuenta que el gobierno nacional pidió mucho a cambio de nada, empezaron a reclamar, y el propio presidente empezó a decir ‘gobernadores impresentables’, ‘que se creen dueños de estancia’ y todas esas agresividades”, indicó y agregó: “Los gobernadores, a recibir estas cachetadas, empiezan a demostrar que en política los pilares fundamentales son el diálogo, el consenso, y de los gestos; y hoy no hay diálogo, no hay consenso, y menos gestos”.