Kripper: “Con la reimpresión de boletas se podrían pagar 40.000.000 de pensiones por discapacidad”

En el marco del debate en el Congreso para limitar los DNU de Milei, el diputado provincial Germán Rallé advirtió sobre la falta de diálogo del Gobierno nacional y señaló un cambio de postura en los mandatarios provinciales frente al oficialismo.
En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante capitalino, el concejal Guillermo Kripper cuestionó la intención del gobierno nacional libertario de reimprimir las boletas de Provincia de Buenos Aires ya que, por su relación con un narcoempresario, no quiere que José Luis Espert – otrora primer candidato del espacio – siga presente en la boleta.
En este marco, el edil señaló que la Municipalidad asesoró a 500 vecinos a los que el gobierno libertario quitó sus pensiones por discapacidad.
“Las pensiones tienen un valor de $300.000. En las últimas horas, el gobierno nacional pidió reimprimir las boletas por un costo de $12.000 millones de pesos, es decir, se podrían pagar 40.000.000 de pensiones con ese dinero”, apuntó Kripper.
Advirtió, en tanto, que los 500 vecinos que fueron al operativo de la Municipalidad podrían tener pensiones por discapacidad por un año, con un costo de 1.800 millones de pesos.
“Una vergüenza, es el momento de poner sobre la mesa las prioridades y, por sobre todo, la cara”, sentenció el concejal.
