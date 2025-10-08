Policías asistieron a una mujer en trabajo de parto en el macrocentro

Este martes al mediodía, efectivos de la Subcomisaría La Caldera fueron alertados por ciudadanos sobre una mujer en trabajo de parto en la intersección de las calles Pellegrini y Caseros.

De inmediato, asistieron a la mujer que dio a luz en la vía pública. Posteriormente fue trasladada al hospital.

La madre y su bebé se encuentran en buen estado de salud.