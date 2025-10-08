La joven de 22 años se encontraba desaparecida desde el pasado viernes, cuando dejó su casa en el auto familiar. El vehículo fue hallado abandonado.
Policías asistieron a una mujer en trabajo de parto en el macrocentro
La intervención fue en las calles Pellegrini y Caseros ante una alerta ciudadana. Fue asistida en la vía pública por efectivos de la Subcomisaría La Caldera. La mujer y el bebé se encuentran en buen estado de salud.Policiales08/10/2025
Este martes al mediodía, efectivos de la Subcomisaría La Caldera fueron alertados por ciudadanos sobre una mujer en trabajo de parto en la intersección de las calles Pellegrini y Caseros.
De inmediato, asistieron a la mujer que dio a luz en la vía pública. Posteriormente fue trasladada al hospital.
La madre y su bebé se encuentran en buen estado de salud.
“Persecuciones cinematográficas” sacuden Orán por contrabando de cigarrillos y coca
Efectivos de Gendarmería protagonizaron dos operativos durante el fin de semana y la noche del lunes, secuestrando más de 11 mil atados de cigarrillos y 157 kilos de hojas de coca.
La Policía de Salta clausuró anoche dos eventos sin autorización en Capital (barrio La Ciénaga) y en la localidad de El Galpón, tras la alerta de vecinos.
La Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre de 29 años y una mujer de 27 en Capital, vinculados a una causa por estafa a tres locales comerciales.
Efectivos de la División Motorista de Emergencia Policial de Capital demoraron a dos jóvenes de 18 y 19 años en avenida Belgrano y 25 de Mayo, quienes circulaban en motos sin patente.
La Policía de Salta y equipos de rescate trabajaron anoche en el auxilio de una mujer de 24 años que sufrió una descompensación en Laguna Seca, Quebrada de San Lorenzo, luego de un alerta al Sistema de Emergencias 911.
La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de LLAPolítica07/10/2025
Consideró que lo contrario implicaría aplicar la ley de paridad de género para perjudicar a una mujer; la candidata estaba segunda en la lista, pero el oficialismo pidió que el número uno fuera para el tercer postulante.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.