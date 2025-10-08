Policías asistieron a una mujer en trabajo de parto en el macrocentro

La intervención fue en las calles Pellegrini y Caseros ante una alerta ciudadana. Fue asistida en la vía pública por efectivos de la Subcomisaría La Caldera. La mujer y el bebé se encuentran en buen estado de salud.

Policiales08/10/2025

parto

Este martes al mediodía, efectivos de la Subcomisaría La Caldera fueron alertados por ciudadanos sobre una mujer en trabajo de parto en la intersección de las calles Pellegrini y Caseros.

De inmediato, asistieron a la mujer que dio a luz en la vía pública. Posteriormente fue trasladada al hospital.

La madre y su bebé se encuentran en buen estado de salud.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail