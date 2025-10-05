Detienen pareja por estafa a locales con transferencias falsas en Salta

La Dirección General de Investigaciones detuvo a un hombre de 29 años y una mujer de 27 en Capital, vinculados a una causa por estafa a tres locales comerciales.

La Dirección General de Investigaciones, a través del Grupo Investigativo del Sector 4B, detuvo a un hombre de 29 años y a una mujer de 27, vinculados a una causa por estafa a tres locales comerciales.

Con la investigación se logró determinar que realizaban pedidos de mercadería y presentaban comprobantes de pago adulterados como constancia de transferencia.

En ese marco, se allanó un inmueble en barrio Libertad de Capital, donde se secuestraron artículos de bazar, productos para el hogar, prendas de vestir, un celular y otros elementos de interés.

Intervinieron la Fiscalía Penal 5 y el Juzgado de Garantías 5.

