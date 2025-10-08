Rescataron un yaguareté que huyó del monte por el fuego en Orán

El fuego que desde fines de agosto afecta al departamento Orán continúa generando graves consecuencias ambientales.

Según informó una fuente a Aries, un yaguareté fue hallado en las inmediaciones del Ingenio San Martín del Tabacal, en la zona de Santa María, luego de huir de su hábitat natural por los incendios.

“El animal apareció desorientado y sin posibilidad de retorno a su territorio. Fue capturado de forma segura para ser trasladado a un hábitat protegido”, señalaron.

Los incendios ya arrasaron más de 1.900 hectáreas y continúan activos en distintos puntos del norte salteño.

Brigadistas provinciales, bomberos voluntarios y equipos del Plan Nacional de Manejo del Fuego trabajan con apoyo aéreo y maquinaria pesada para contener los focos.