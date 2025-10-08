“Señora horrible, lo suyo es una amenaza”: Grabois cruzó a Bullrich

El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció tras las denuncias del diputado Facundo Manes, quien aseguró haber recibido amenazas dentro del Congreso.
El candidato de Fuerza Patria le respondió a la ministra de Seguridad, que había sugerido ponerle custodia “para que no se escape del país”. “No me mueve un pelo ni su SIDE ni sus matones de uniforme”, lanzó.Política08/10/2025
El dirigente social y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria (FP), Juan Grabois, apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de exigirle custodia para el empresario acusado por narcotráfico Federico ‘Fred’ Machado; la titular de la cartera le respondió que lo hará, pero que también debería ponerle custodia a él “para que no se escape” del país: “Señora horrible, lo suyo es una amenaza”, sentenció el candidato.
Desde sus redes sociales, sostuvo que lo custodia el Papa Francisco “desde el cielo” y que tanto ella como los integrantes de La Libertad Avanza (LLA) “les tienen miedo porque no ellos no lo tienen”.
“Lo suyo es una amenaza, pero ¿sabe qué, señora horrible? Nosotros no tenemos miedo y ustedes nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Es así de fácil”, sentenció Grabois.
Por otra parte, le recordó que ella como ministra “no tiene poder sobre su persona” y la calificó de ser una funcionaria que ejerce su puesto “con sadismo”: “No me mueve un pelo ni su SIDE, ni sus matones de uniforme, ni sus detenciones teledirigidas”, agregó.
Para finalizar, Grabois expresó que “nunca fue notificado de una sola imputación por robo, estafa, narcotráfico o corrupción” y sostuvo que todas esas calificaciones “se las inventaron” desde el oficialismo porque las pruebas están en que fue sobreseído de todas.
“Por ahí con sus extraños llamaditos a fiscales me consigue alguna inventada, pero sino deje de mentir. Sus jefes Javier y Karina Milei, en cambio, sí están imputados en la causa de la criptoestafa $LIBRA donde dicho sea de paso soy querellante y se ve que andan nerviosos”, concluyó.
Juliano acusó al oficialismo de “apretar a diputados en los pasillos” del Congreso
Durante la sesión especial de este miércoles, el diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre) denunció “presiones en los pasillos” y “atropellos” de Martín Menem.
El dirigente oficialista, envuelto en el escándalo de Fred Machado, alegó “motivos particulares” tras declinar renovar su banca en Buenos Aires.
Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem: “Me dijo te vamos a hacer mierda”
En medio de una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador radical Facundo Manes denunció que el presidente del cuerpo, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.
El kirchnerismo, la UCR disidente, Encuentro Federal y exlibertarios reunieron el número de legisladores para empezar la sesión. Quieren recortarle poder al Ejecutivo.
En medio de la crisis del oficialismo, los mandatarios provinciales buscan posicionarse como alternativa “al populismo de derecha y de izquierda”.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.