El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se pronunció tras las denuncias del diputado Facundo Manes, quien aseguró haber recibido amenazas dentro del Congreso.
“Milei aniquila la producción”: Kicillof cruzó al Presidente y reclamó un cambio de rumbo
En tono de campaña, el gobernador bonaerense llamó a votar con “#FuerzaPatria” y acusó al Presidente de “entregar el futuro del país” a pocos días de las elecciones legislativas.Política08/10/2025
El gobernador Kicillof hizo un posteo en tono de campaña en el tramo final hacia la elecciones legislativas nacionales. "Como presidente de los argentinos, Milei tiene la obligación de cuidar el trabajo y la industria nacional y cambiar esta política económica que aniquila la producción y entrega nuestro futuro", sostuvo.
"Se lo dijimos en septiembre y no escuchó. Volvamos a hacerlo el 26 con #FuerzaPatria", concluyó.
Como presidente de los argentinos, Milei tiene la obligación de cuidar el trabajo y la industria nacional y cambiar esta política económica que aniquila la producción y entrega nuestro futuro.— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 8, 2025
Se lo dijimos en septiembre y no escuchó. Volvamos a hacerlo el 26 con #FuerzaPatria. pic.twitter.com/RsncX6bsEj
Con información de Clarín
Juliano acusó al oficialismo de “apretar a diputados en los pasillos” del Congreso
Durante la sesión especial de este miércoles, el diputado nacional Pablo Juliano (Democracia para Siempre) denunció “presiones en los pasillos” y “atropellos” de Martín Menem.
El dirigente oficialista, envuelto en el escándalo de Fred Machado, alegó “motivos particulares” tras declinar renovar su banca en Buenos Aires.
Facundo Manes denunció amenazas de Martín Menem: “Me dijo te vamos a hacer mierda”
En medio de una tensa sesión en la Cámara de Diputados, el legislador radical Facundo Manes denunció que el presidente del cuerpo, Martín Menem, lo amenazó en un pasillo del Congreso.
El kirchnerismo, la UCR disidente, Encuentro Federal y exlibertarios reunieron el número de legisladores para empezar la sesión. Quieren recortarle poder al Ejecutivo.
En medio de la crisis del oficialismo, los mandatarios provinciales buscan posicionarse como alternativa “al populismo de derecha y de izquierda”.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
SAMEC: “Había médicos que cobraban cuatro millones más", denunció Mangione
El ministro de Salud afirmó que su gestión puso “la lupa” en diferentes sectores y uno de esos fue SAMEC, donde se detectó que “había médicos que cobraban millones sin trabajar”.