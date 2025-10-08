“Milei aniquila la producción”: Kicillof cruzó al Presidente y reclamó un cambio de rumbo

En tono de campaña, el gobernador bonaerense llamó a votar con “#FuerzaPatria” y acusó al Presidente de “entregar el futuro del país” a pocos días de las elecciones legislativas.

Política08/10/2025

kicillof-mileijpg

El gobernador Kicillof hizo un posteo en tono de campaña en el tramo final hacia la elecciones legislativas nacionales. "Como presidente de los argentinos, Milei tiene la obligación de cuidar el trabajo y la industria nacional y cambiar esta política económica que aniquila la producción y entrega nuestro futuro", sostuvo.

Verdadero-2025-09-26T165429.593-1Reimprimir las boletas en Buenos Aires costaría más de $12 mil millones

"Se lo dijimos en septiembre y no escuchó. Volvamos a hacerlo el 26 con #FuerzaPatria", concluyó.

Con información de Clarín

Te puede interesar
Lo más visto
segun-especialistas-en-el-ultimo-tiempo-se-incrementaron-las-consultas-por-problemas-de-salud-mental

Salta crea su propia Residencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos

Salud07/10/2025

Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail