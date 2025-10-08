“Milei aniquila la producción”: Kicillof cruzó al Presidente y reclamó un cambio de rumbo

El gobernador Kicillof hizo un posteo en tono de campaña en el tramo final hacia la elecciones legislativas nacionales. "Como presidente de los argentinos, Milei tiene la obligación de cuidar el trabajo y la industria nacional y cambiar esta política económica que aniquila la producción y entrega nuestro futuro", sostuvo.

"Se lo dijimos en septiembre y no escuchó. Volvamos a hacerlo el 26 con #FuerzaPatria", concluyó.

Como presidente de los argentinos, Milei tiene la obligación de cuidar el trabajo y la industria nacional y cambiar esta política económica que aniquila la producción y entrega nuestro futuro.



Se lo dijimos en septiembre y no escuchó. Volvamos a hacerlo el 26 con #FuerzaPatria. pic.twitter.com/RsncX6bsEj — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 8, 2025

Con información de Clarín