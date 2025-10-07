Extraditan a Uruguay al joven chaqueño acusado de matar a un hombre tras una cita

La Secretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) lanzó una invitación a gremios y empresas para incluir el Fondo de Cese Laboral en las negociaciones colectivas.
El joven de 22 años que fue detenido en la provincia de Chaco, acusado de matar a un hombre en la ciudad de Montevideo, será extraditado a Uruguay. Se trata de Guido Musin, quien conoció a la víctima por una aplicación de citas.
El Juzgado Federal 2 de Resistencia, a cargo del juez Ricardo Alcides Mianovich, autorizó que el joven sea extraditado a Uruguay para afrontar el proceso en su contra por el delito de homicidio muy especialmente agravado en calidad de autor.
Musin fue detenido a comienzos de septiembre de este año en la ciudad chaqueña de Resistencia luego de que efectivos policiales lo hayan descubierto mientras andaba en bicicleta. El acusado tenía en su contra un pedido de captura internacional, emitido por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42° Turno de Uruguay.
Tras su detención, las autoridades uruguayas pidieron su extradición y hace pocos días el juez aceptó la solicitud, motivo por el cual Musin será trasladado a dicho país donde será juzgado.
Desde el medio El Norte destacaron que la defensa del acusado había pedido su excarcelación, pero la misma fue rechazada ante los riesgos procesales existentes como, por ejemplo, entorpecimiento de la investigación y su fuga.
El crimen tuvo lugar el 7 de junio de 2025 en el barrio Cordón de Montevideo, cuando Musin se encontró con la víctima, identificada como Yanger José Sánchez Pérez, después de concretar una cita a través de una aplicación.
Conforme a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el joven y Sánchez Pérez ingresaron al edificio a las 16.04 y Musin se retiró a las 16.48 con una mochila negra.
El hombre fue hallado muerto al día siguiente y se encontraba desnudo y maniatado boca abajo. La autopsia reveló que falleció por asfixia mecánica violenta.
Con información de Noticias Argentinas
