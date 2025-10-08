Diputados: la oposición pidió que LLA se haga cargo de la reimpresión de las boletas bonaerenses

Las consecuencias del escándalo que culminó con la doble renuncia del diputado José Luis Espert —a su candidatura para el 26 de octubre y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda— generaron incertidumbre en la oposición respecto al pedido del oficialismo a la Justicia Electoral de la Provincia de Buenos Aires para la reimpresión de las boletas de la próxima elección.

Al respecto, los diputados Esteban Paulón y Mónica Fein, integrantes de Encuentro Federal, solicitaron que el costo resultante de las modificaciones necesarias en la Boleta Única de Papel corra por cuenta del oficialismo.

“Si se determinara la reimpresión de los 14 millones de Boletas Únicas de Papel (BUP) para ajustar los diseños a la nueva integración de la lista de candidatas y candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires, el costo resultante de tal operación sea absorbido por la Alianza La Libertad Avanza, responsable de sostener hasta último momento una candidatura fallida”, indicó Paulon.

Ambos legisladores señalaron que el costo de cada boleta de papel es de 0,60 centavos de dólar, en un total de 14 millones de boletas requeridas. El diputado Paulón en sus fundamentos expresó que “la frase ‘No hay Plata’ fue repetida hasta el cansancio por el Presidente para explicar todos los recortes y ajustes que viene padeciendo buena parte de la población argentina desde diciembre de 2023″.

En la misma línea, el diputado socialista agregó: “Claro que la mera repetición de ese eslogan de campaña no impidió a Javier Milei hacer aparecer la plata para realizar infinidad de viajes al exterior por motivos personales, o perdonar el 0,23% del PBI a las grandes cerealeras del país que se beneficiaron tras el negociado de las fallidas ‘retenciones cero’, evaporadas en tan solo 72 hs. En ambos casos, la escasez de plata se hizo patente en la economía de los hogares de millones de argentinas y argentinos”.

La diputada Mónica Fein le dijo a TN: “La boleta única contiene a todos los candidatos, la defiendo, y creo que no hay tiempo de una reimpresión, pero hemos planteado que dado que es el oficialismo nacional que ha hecho un cambio de candidato, los recursos los tiene que poner La Libertad Avanza”. Y remarcó: “Dado que nos dicen que no hay plata y que producto de una decisión que ellos han tomado de cambiar un candidato, todos sabemos los motivos, obligaría a reimprimir 14 millones de boletas que representan una gran cantidad de dinero. Creemos que la justicia electoral deberá imputar a La Libertad Avanza pagar la reimpresión en caso de que se lleve adelante”.

Por su parte, Margarita Stolbizer cuestionó en sus redes sociales la reimpresión de las boletas: “Los libertarios tomen a la gente por tonta sacando a (José Luis) Espert. Un gasto inadmisible en un país que parece que no tiene plata para los jubilados, el Garrahan, las universidades o las personas con discapacidad. Los de violeta, con (Javier) Milei y Karina (Milei) a la cabeza, están contaminados de manera irreversible: Libra, Spagnuolo, PAMI, ANDIS, Aduana y más”. Aunque también apuntó contra el kirchnerismo: “Y que los K, millonarios a costa del Estado, no pretendan tener la vara de la ética pública. La corrupción los une. Las trayectorias y la decencia van a decidir el voto”.

La Boleta Única de Papel (BUP), sancionada finalmente por el Congreso en octubre de 2024, es el instrumento de votación para todos los procesos electorales nacionales implementado por la ley 27.781. Incluye todas las categorías para las que se realiza la elección, claramente distinguidas. Está dividida en espacios, franjas o filas horizontales para cada una de las categorías de cargos electivos y en espacios, franjas o columnas verticales para cada agrupación política que cuente con listas oficializadas de personas propuestas para ocupar los cargos públicos electivos.

Con información de TN