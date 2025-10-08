El juez Ramos Padilla consideró inconstitucional la designación de Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert, dejando a la actriz al frente de la nómina.
Sáenz acusó a La Cámpora de “saquear” el PJ salteño
El gobernador Gustavo Sáenz apuntó duramente contra La Cámpora y acusó a la agrupación kirchnerista de “saquear” el Partido Justicialista en Salta.Política08/10/2025Ivana Chañi
En una entrevista televisiva en el canal A24, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó fuertes críticas contra La Cámpora y denunció que la agrupación kirchnerista “se quedó con el Partido Justicialista en Salta” mediante una maniobra judicial.
“La Cámpora me está saqueando el PJ en Salta. Se quedaron con todos los votos que no eran de ellos, de compañeros que trabajaron, y ahora tienen plata, tienen recursos, tienen todo lo que no tenían. Ellos no ganaron las elecciones: las ganó el frente plural que yo represento, no el kirchnerismo”, afirmó el mandatario provincial.
Sáenz aseguró que el kirchnerismo “utilizó sus contactos judiciales” para quedarse con la conducción del partido provincial y señaló que su espacio “no tiene ese tipo de vínculos”.
“Acá hay que terminar con la hipocresía y el cinismo. Acá se discute poder, no otra cosa”, subrayó.
Finalmente, Sáenz defendió su gestión y dijo que su prioridad sigue siendo la provincia.
“Yo soy gobernador de Salta y tengo que representar a mi pueblo. Ustedes se irán, yo también, pero Salta seguirá peleando por lo mismo: por la economía regional, los fletes y las rutas del corredor bioceánico”, concluyó.
El mandatario se mostrará el jueves junto a su candidato a diputado Luis Petri. El sábado hará lo propio junto a Virginia Gallardo y Juan Cruz Godoy.
El fundador de Generación Zoe y actualmente condenado por estafa salió a blanquear su vínculo con el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza.
Laura Roteta se manifestó en contra del nuevo orden que definió Milei. Pero en la Casa Rosada aseguran que la solicitud “está a derecho” y esperan que Ramos Padilla ratifique a Santilli.
Con el objetivo de seducir al electorado de centroderecha, la candidata a senadora nacional busca consolidar su liderazgo en un tramo clave hacia las elecciones del 26 de octubre.
Diputados: la oposición pidió que LLA se haga cargo de la reimpresión de las boletas bonaerensesPolítica08/10/2025
Esteban Paulón y Mónica Fein, integrantes de Encuentro Federal, solicitaron que los gastos resultantes de las modificaciones necesarias en la BUP corra por cuenta del oficialismo.
Falleció un día antes de su cumpleaños por hantavirus: apuntan contra el hospital de Yrigoyen
Mónica, hermana de Maxi, el joven de 20 años que murió por hantavirus, relató el calvario que vivieron entre idas y vueltas en el Hospital Eva Perón de Hipólito Yrigoyen.
Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.
El director del SAMEC, Daniel Romero, señaló que se detectaron desigualdades en la distribución de guardias de traslados aéreos entre profesionales. En el nuevo esquema se tendrá en cuenta la cantidad de vuelos realizada.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.