Sáenz acusó a La Cámpora de “saquear” el PJ salteño

En una entrevista televisiva en el canal A24, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzó fuertes críticas contra La Cámpora y denunció que la agrupación kirchnerista “se quedó con el Partido Justicialista en Salta” mediante una maniobra judicial.

“La Cámpora me está saqueando el PJ en Salta. Se quedaron con todos los votos que no eran de ellos, de compañeros que trabajaron, y ahora tienen plata, tienen recursos, tienen todo lo que no tenían. Ellos no ganaron las elecciones: las ganó el frente plural que yo represento, no el kirchnerismo”, afirmó el mandatario provincial.

Sáenz aseguró que el kirchnerismo “utilizó sus contactos judiciales” para quedarse con la conducción del partido provincial y señaló que su espacio “no tiene ese tipo de vínculos”.

“Acá hay que terminar con la hipocresía y el cinismo. Acá se discute poder, no otra cosa”, subrayó.

Finalmente, Sáenz defendió su gestión y dijo que su prioridad sigue siendo la provincia.

“Yo soy gobernador de Salta y tengo que representar a mi pueblo. Ustedes se irán, yo también, pero Salta seguirá peleando por lo mismo: por la economía regional, los fletes y las rutas del corredor bioceánico”, concluyó.