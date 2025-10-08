Milei visitará Mendoza, Corrientes y Chaco antes de viajar a EE.UU.

El juez Ramos Padilla consideró inconstitucional la designación de Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert, dejando a la actriz al frente de la nómina.
El presidente Javier Milei visitará la provincia de Mendoza el próximo jueves y culminará su agenda semanal el sábado con actividades en Corrientes y Chaco como parte de la activa campaña electoral que protagoniza camino a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
A través de su cuenta de X, el mandatario que se mostró el pasado martes en la ciudad costera de Mar del Plata junto al diputado del PRO Diego Santilli, flamante primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, anunció que desembarcará en el territorio que conduce Alfredo Cornejo.
La provincia cuyana configura uno de los pocos territorios en los que La Libertad Avanza competirá en alianza con el oficialismo local y llevará al ministro de Defensa, Luis Petri, como primer candidato a diputado nacional.
En lo que queda del período proselitista, el libertario y su equipo de campaña apostarán a recuperar el respaldo de un sector de jóvenes, de entre 30 y 35 años, que aseguran que votaban a Milei por ser “distinto”, pero que no concurrieron a las urnas el pasado 7 de septiembre, con motivos de las elecciones bonaerense.
Para eso, intentan mostrar al Javier Milei de sus orígenes, en traje de “outsider” para “recuperar la épica del 2023”, y volver a enamorar a los propios. De esta forma, con el jefe de Estado en el centro de la escena, el próximo sábado viajará a las provincias de Chaco y Corrientes.
El territorio que lidera Leandro Zdero configura la primera alianza libertaria con un oficialismo que se gestó meses atrás para hacerle frente al kirchnerismo provincial que representa el exgobernador Jorge “Coqui” Capitanich.
En Corrientes, los armadores libertarios buscan hacer pie en el noroeste luego de que las conversaciones con el gobernador Gustavo Valdés no llegasen a buen puerto y cada espacio compitiera por su lado.
Ambos desembarcos tendrán lugar en las vísperas de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el que el Presidente mantendrá la tan ansiada reunión bilateral con su par Donald Trump en la Casa Blanca, el próximo 14 de octubre.
Con información de Noticias Argentinas
