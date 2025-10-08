El juez Ramos Padilla consideró inconstitucional la designación de Diego Santilli como reemplazo de José Luis Espert, dejando a la actriz al frente de la nómina.
La fiscal dictaminó que Santilli no puede reemplazar a Espert
Laura Roteta se manifestó en contra del nuevo orden que definió Milei. Pero en la Casa Rosada aseguran que la solicitud “está a derecho” y esperan que Ramos Padilla ratifique a Santilli.Política08/10/2025
La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, dictaminó que Diego Santilli no puede encabezar la lista de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, en reemplazo de José Luis Espert. El economista libertario presentó su renuncia este domingo, tras las acusaciones por sus presuntos vínculos con Fred Machado, un empresario argentino que está siendo juzgado por narcotráfico.
Este lunes, los apoderados de La Libertad Avanza realizaron una presentación en la Justicia Electoral para que Santilli reemplace a Reichardt. Su argumento se basó en el decreto 171/2019, que establece que si un candidato tiene que ser reemplazado por una renuncia, muerte o incapacidad, la persona que cubrirá su lugar será la “persona del mismo género que le sigue en la lista”.
Cuál es la postura de la Fiscalía
No obstante, la postura de la Fiscalía difiere de lo que piensa el Ejecutivo. Para Roteta, la presentadora de TV deberá ascender al primer lugar y los demás candidatos en la lista también subirán uno.
Además, en el dictamen sostuvo que hacer lugar a lo pedido por La Libertad Avanza sería desconocer el objetivo de la paridad de género y sus normas, que buscan revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política.
En ese sentido, la fiscal también recordó un dictamen de la Fiscalía Nacional Electoral y advirtió que las normas antes mencionadas no pueden provocar una regresión para los derechos que promueven e impulsan.
A pesar de las diferencias que se dan entre las partes, la persona encargada de definir quién encabezará la lista será Alejo Ramos Padilla, el juez federal con competencia electoral de La Plata. Es decir, la postura de Roteta no debe cumplirse obligatoriamente.
Luego de la resolución de Ramos Padilla, la Cámara Nacional Electoral podrá analizar su decisión.
Lo expresado por la Fiscalía se da luego de que La Libertad Avanza ya haya comenzado a trabajar con Santilli para potenciar su imagen y lograr que achique la brecha que existe con el kirchnerismo en PBA.
Con información de TN
