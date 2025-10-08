La fiscal dictaminó que Santilli no puede reemplazar a Espert

Laura Roteta se manifestó en contra del nuevo orden que definió Milei. Pero en la Casa Rosada aseguran que la solicitud “está a derecho” y esperan que Ramos Padilla ratifique a Santilli.

Política08/10/2025

20251007193614_image-2025-10-07t193604-373

La fiscal electoral de La Plata, Laura Roteta, dictaminó que Diego Santilli no puede encabezar la lista de candidatos a diputados en la Provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, en reemplazo de José Luis Espert. El economista libertario presentó su renuncia este domingo, tras las acusaciones por sus presuntos vínculos con Fred Machado, un empresario argentino que está siendo juzgado por narcotráfico.

Este lunes, los apoderados de La Libertad Avanza realizaron una presentación en la Justicia Electoral para que Santilli reemplace a Reichardt. Su argumento se basó en el decreto 171/2019, que establece que si un candidato tiene que ser reemplazado por una renuncia, muerte o incapacidad, la persona que cubrirá su lugar será la “persona del mismo género que le sigue en la lista”.

Cuál es la postura de la Fiscalía

No obstante, la postura de la Fiscalía difiere de lo que piensa el Ejecutivo. Para Roteta, la presentadora de TV deberá ascender al primer lugar y los demás candidatos en la lista también subirán uno.

68de9a5746278__450x283Bullrich acelera la campaña en CABA tras la renuncia de Espert

Además, en el dictamen sostuvo que hacer lugar a lo pedido por La Libertad Avanza sería desconocer el objetivo de la paridad de género y sus normas, que buscan revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política.

En ese sentido, la fiscal también recordó un dictamen de la Fiscalía Nacional Electoral y advirtió que las normas antes mencionadas no pueden provocar una regresión para los derechos que promueven e impulsan.

A pesar de las diferencias que se dan entre las partes, la persona encargada de definir quién encabezará la lista será Alejo Ramos Padilla, el juez federal con competencia electoral de La Plata. Es decir, la postura de Roteta no debe cumplirse obligatoriamente.

Luego de la resolución de Ramos Padilla, la Cámara Nacional Electoral podrá analizar su decisión.

Lo expresado por la Fiscalía se da luego de que La Libertad Avanza ya haya comenzado a trabajar con Santilli para potenciar su imagen y lograr que achique la brecha que existe con el kirchnerismo en PBA.

Con información de TN

Te puede interesar
Lo más visto
segun-especialistas-en-el-ultimo-tiempo-se-incrementaron-las-consultas-por-problemas-de-salud-mental

Salta crea su propia Residencia en Salud Mental y Consumos Problemáticos

Salud07/10/2025

Esta decisión, que será financiada íntegramente con presupuesto provincial, busca fortalecer el sistema de salud, federalizar la atención e incorporar recurso humano especializado en el interior, con un enfoque integral y comunitario. Por lo cual se abrió un concurso extraordinario con la convocatoria que se extiende del 8 al 13 de octubre.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail