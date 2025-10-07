El Móvil Odontológico llega a Castañares

Desaparecieron $50 millones en Orán: la custodia sin cámaras ni seguridad
21 oficiales fueron suspendidos tras el faltante de dinero y un arma secuestrada, mientras se evidencia la precariedad de la Brigada de Investigaciones.
Desde este martes, los profesionales ofrecerán controles, tratamientos y extracciones sin costo frente al Club del barrio. La próxima semana, el servicio se trasladará al Estadio Delmi.Salta07/10/2025
La semana del Móvil Odontológico inició en el barrio Castañares, precisamente al frente del Club. Hasta el jueves 9 de octubre, los profesionales brindarán atención gratuita para vecinos de la zona.
Pablo Medina, responsable de la Dirección del Móvil Odontológico, explicó que desde el momento que el equipo logístico instaló el móvil, los vecinos se acercaron voluntariamente preguntando la modalidad de atención. “Notamos la necesidad de atender a niños. Muchos padres vinieron con sus hijos y estamos apuntando a la prevención de cada uno de ellos”, explicó.
La atención se brindará en el horario de 14 a 18:30. Los vecinos que deseen tomar responsablemente un turno gratuito, para diagnósticos, tratamientos preventivos, inactivaciones de caries, extracciones dentarias y urgencias podrán comunicarse al 3874122160 (siendo prioridad, los vecinos de esa barriada).
Se recuerda que al momento de ser atendidos, cada uno deberá presentar el DNI, certificación negativa de Anses y la boca higienizada.
Desde el área anticiparon que la próxima semana, el móvil se trasladará frente al Estadio Delmi.
