Continúa el alerta por fuertes vientos en Salta

Continúa vigente el alerta meteorológica por vientos intensos en gran parte del territorio provincial. El fenómeno afecta especialmente a los departamentos de San Carlos, Cafayate, Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi y localidades cercanas.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas pueden oscilar entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con posibilidad de alcanzar picos de hasta 90 km/h en sectores altos y valles.

Las autoridades recomendaron a la población asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre.