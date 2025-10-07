Continúa el alerta por fuertes vientos en Salta

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente el aviso por fuertes vientos en distintas regiones de Salta, con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h.

Continúa vigente el alerta meteorológica por vientos intensos en gran parte del territorio provincial. El fenómeno afecta especialmente a los departamentos de San Carlos, Cafayate, Los Andes, La Poma, Molinos, Cachi y localidades cercanas.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, las ráfagas pueden oscilar entre los 50 y 70 kilómetros por hora, con posibilidad de alcanzar picos de hasta 90 km/h en sectores altos y valles.

Las autoridades recomendaron a la población asegurar objetos sueltos y evitar actividades al aire libre.

