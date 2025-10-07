El Móvil del Registro Civil vuelve a barrio Solidaridad con atención gratuita

Desde las 9, los vecinos podrán realizar trámites de DNI, pasaportes y cambios de domicilio en el CIC “Carlos Xamena”. Se otorgarán 120 turnos.

Salta07/10/2025

movil-del-registro-civil-2

Nuevamente, el Móvil del Registro Civil estará en barrio Solidaridad en el Centro Integrador Comunitario “Carlos Xamena”. La atención será este martes 7 de octubre a partir de las 9 de la mañana y se darán 120 turnos.

Los vecinos podrán emitir los trámites de DNI, nuevos ejemplares, cambios de domicilio, pasaportes, actualizaciones de mayores y menores.

movil-odontologico-en-castanares-5

Quienes deseen participar y tengan alguna consulta, podrán comunicarse por WhatsApp al 3872266210  o asistir al CIC ubicado en Mza 414 entre av. Fortín y Juan Manuel Cedolini.

