Ramal sobre el acto de Milei: “Fue la última fiesta del Titanic”

En diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aires, el dirigente nacional de Política Obrera, Marcelo Ramal, refirió al show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, al que lo comparó con “la última fiesta del Titanic”.

“Indudablemente asistimos a los últimos estertores de un régimen económico, financiero, monetario que ya no da para más. Esto se manifiesta en las últimas semanas en una salida de capitales extraordinaria, y en un endeudamiento que se va consumando con el único propósito de alimentar esa salida de dólares del país”, manifestó.

Ramal advirtió que “el dinero que entró con la eliminación transitoria de retenciones, se está consumiendo velozmente”. “Mientras Milei bailaba en el Movistar Arena, el Tesoro Nacional vendió 500 millones de dólares de reservas para alimentar esta pseudoestabilidad cambiaria que va a terminar con las elecciones”, insistió.

En esa línea señaló que el actual proceso electoral es “artificial o ficticio”, entendiendo “el proceso de endeudamiento termina en la quiebra económica, cuyas costas se transfieren al mundo del trabajo”.

“La asistencia que se está discutiendo en Estados Unidos y cuyas características están por verse, va a tener como condición una fuerte devaluación de la moneda. Y esa devaluación de la moneda tal vez compense con mayores tarifas a las empresas de servicios públicos, por ejemplo, pero los trabajadores y los jubilados no van a ser compensados”, expresó.