Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Ramal sobre el acto de Milei: “Fue la última fiesta del Titanic”
El dirigente nacional de Política Obrera aseguró que “asistimos a los últimos estertores de un régimen económico que no da para más”, y criticó el endeudamiento del gobierno nacional al que acusó de sostener una “pseudoestabilidad” en tiempo electoral.Política07/10/2025
En diálogo con ‘Hablemos de política’ por Aires, el dirigente nacional de Política Obrera, Marcelo Ramal, refirió al show del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, al que lo comparó con “la última fiesta del Titanic”.
“Indudablemente asistimos a los últimos estertores de un régimen económico, financiero, monetario que ya no da para más. Esto se manifiesta en las últimas semanas en una salida de capitales extraordinaria, y en un endeudamiento que se va consumando con el único propósito de alimentar esa salida de dólares del país”, manifestó.
Ramal advirtió que “el dinero que entró con la eliminación transitoria de retenciones, se está consumiendo velozmente”. “Mientras Milei bailaba en el Movistar Arena, el Tesoro Nacional vendió 500 millones de dólares de reservas para alimentar esta pseudoestabilidad cambiaria que va a terminar con las elecciones”, insistió.
En esa línea señaló que el actual proceso electoral es “artificial o ficticio”, entendiendo “el proceso de endeudamiento termina en la quiebra económica, cuyas costas se transfieren al mundo del trabajo”.
“La asistencia que se está discutiendo en Estados Unidos y cuyas características están por verse, va a tener como condición una fuerte devaluación de la moneda. Y esa devaluación de la moneda tal vez compense con mayores tarifas a las empresas de servicios públicos, por ejemplo, pero los trabajadores y los jubilados no van a ser compensados”, expresó.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
La edil Agustina Álvarez indicó que este miércoles el Concejo Deliberante tratará dos iniciativas relacionadas al control del transporte impropio y advirtió que hay “superposiciones” con la normativa provincial. “Hay una deuda por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores, para aclarar algunas cuestiones”, dijo.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que prevé la adhesión de la Provincia a la norma nacional. La intención es estimular la inversión, la producción sustentable y la creación de empleo.
La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de LLAPolítica07/10/2025
Consideró que lo contrario implicaría aplicar la ley de paridad de género para perjudicar a una mujer; la candidata estaba segunda en la lista, pero el oficialismo pidió que el número uno fuera para el tercer postulante.
Milei instruyó a la Cancillería para avanzar con la extradición de Fred Machado a EEUUPolítica07/10/2025
La Casa Rosada anunció que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema que habilitó la extradición del empresario, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.
Urtubey: "Hay que apuntar a un Estado eficiente que garantice condiciones de desarrollo"Política06/10/2025
En el marco del evento “Salta Debate”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, resaltó la “necesidad de un Estado presente que garantice la provisión de servicios y condiciones de desarrollo”.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.