La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de LLA
Consideró que lo contrario implicaría aplicar la ley de paridad de género para perjudicar a una mujer; la candidata estaba segunda en la lista, pero el oficialismo pidió que el número uno fuera para el tercer postulante.Política07/10/2025
La fiscal federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó hoy que corresponde que sea Karen Reichardt quien encabece en ese distrito la lista de candidatos a diputados de la Alianza La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.
El oficialismo, en cambio, pidió que fuera Diego Santilli, que ocupaba el tercer lugar en la nómina, quien ascendiera al primero. Será ahora el juez Alejo Ramos Padilla quien resuelva.
La fiscal advirtió que el legislador recurrió a acciones afirmativas para garantizar la igualdad en la representación política de las mujeres y que la paridad que se impuso con ese objetivo nunca puede tomarse como una pauta que perjudique al grupo que se busca proteger.
Según Roteta, Reichardt debe ascender del segundo al primer lugar y, de ahí en más, debe continuar el corrimiento ascendente del resto de la lista.
En el Gobierno, en cambio, en su presentación de este lunes sostuvo que Reichardt debe ser desplazada por Santilli con el argumento de que el decreto 171/2019 establece que en caso de que un candidato deba ser reemplazado por renuncia, muerte, incapacidad o inhabilitación, cubrirá su lugar “la persona del mismo género que le sigue en la lista”. La letra del decreto es clara, afirman los libertarios.
Pero la fiscal Roteta advirtió que “hacer lugar a la petición de la alianza implicaría desconocer, a criterio de la fiscalía, que las disposiciones del art. 164 del CNE y del decreto 171/19 (art. 7) se tratan de acciones afirmativas y concretas para revertir situaciones de desigualdad estructural de las mujeres en la participación política del país para ocupar cargos electivos, en este caso legislativos".
Roteta advirtió que “una interpretación armónica” de las normas “impide hacer lugar a la propuesta efectuada por la alianza en este caso concreto”.
La fiscal citó un voto de 2019 del camarista electoral Alberto Dalla Vía, que advirtió que “la aplicación directa de la pauta de sustitución por personas del mismo género no puede utilizarse sin considerar su contexto constitucional, las particularidades de cada distrito y, agregamos aquí, las particularidades de cada caso”.
La fiscal recordó además un dictamen de 2024 de la Fiscalía Nacional Electoral en el caso “Nora, Dalila Verónica y otros c/Garramuño, Ricardo Juan y otro s/amparo” que advirtió que estas normas que implican “acciones afirmativas tendientes a reparar desigualdades estructurales entre varones y mujeres” no pueden resultar “como una regresión para, justamente, los derechos que pretende promover, desarrollar y expandir”.
El dictamen de Roteta no es de seguimiento obligatorio para el juez Ramos Padilla. Lo que decida él, después, podrá ser revisado por la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad de los comicios.
La Cámara registra antecedentes en los que aplicó un criterio similar al que sostuvo hoy Roteta. El precedente de Lucila Crexell es un caso que llegó a la Corte. Ella era segunda candidata a senadora nacional por Neuquén y ante la muerte del primer postulante, Horacio Quiroga, se dispuso que lo reemplazara el primer suplente, Pablo Cervi (en las listas de senadores solo hay dos candidatos titulares), pero la Cámara Nacional Electoral revirtió esta decisión y la Corte dejó firme aquel fallo. En primer lugar, la Cámara dijo que se estaba desplazando a una titular por un suplente, pero además advirtió que poner al hombre primero iría en contra del espíritu de la ley de paridad de género.
En su fallo, los jueces dijeron que “la finalidad (espíritu) de la norma es garantizar que haya una paridad entre hombres y mujeres en pos de garantizar una mayor participación de las mujeres en la integración de los cuerpos colegiados”.
Advirtieron en aquel fallo: “Si bien la aplicación estricta de un criterio de paridad pareciera autorizar esa solución, no puede soslayarse que, como se dijo, ello contrariaría -en el singular caso que aquí se presenta- el propósito final de la ley que reglamenta, que es la protección de la mujer en cuanto a las oportunidades efectivas de acceder a cargos públicos electivos”.
“Es decir -advirtió el máximo tribunal de los comicios- que, en el sub examine nos encontramos ante lo que la Corte Suprema ha denominado como ‘una hipótesis de aplicación irrazonable de una norma en un caso concreto’. Es decir, una situación en la que el inconveniente se presenta en la aplicación práctica de la norma que es contraria a su contenido. Un caso contra legem, en el que no se implementa lo que la norma prevé”.
La ley y la realidad
Roteta advirtió que pese a las normas que promueven la participación política de las mujeres, “actualmente del total de 257 diputados/as, 147 son varones y 110 son mujeres”. La fiscal destacó: “En otras palabras, la descripción resulta demostrativa de que la alternancia no garantiza paridad estricta de género. Muestra de ello es que, para la próxima elección, en el ámbito de esta jurisdicción, se presentaron catorce listas de diputados/as nacionales, de las cuales sólo tres estarían encabezadas por mujeres”.
La Nación
Milei instruyó a la Cancillería para avanzar con la extradición de Fred Machado a EEUUPolítica07/10/2025
La Casa Rosada anunció que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema que habilitó la extradición del empresario, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
Las cifras, los nombres y los datos que dio Fred Machado y contradicen el relato de EspertPolítica07/10/2025
"Fred" Machado, el empresario acusado de narcotráfico y aparentemente vinculado a José Luis Espert, intentó lavar su imagen con un relato armado, pero terminó enredándose en sus propias fábulas.
La Corte habilitó la extradición de Fred Machado a EEUU y ahora define el GobiernoPolítica07/10/2025
El empresario acusado de narcotráfico confesó haber financiado a Espert en 2019. El máximo tribunal rechazó los planteos de la defensa. La decisión final recae en el Ejecutivo.
Maqueda cuestionó a Milei: “Está en contra de la Constitución decir que uno mete presa a alguien”Política07/10/2025
El exjuez de la Corte Suprema criticó al Presidente por atribuirse la detención de Cristina Fernández de Kirchner y pidió “volver al diálogo institucional” en la Argentina.
El presidente encabezó la inauguración de una planta de papas fritas congeladas de la firma estadounidense Lamb Weston, que generará unos 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
Francos, ante el reclamo de Sáenz por obras: “Después que pase la elección, veremos”Política06/10/2025
El Jefe de Gabinete de la Nación fue al encuentro del mandatario salteño quien, frente a Casa Rosada, había iniciado una protesta por el incumplimiento del envío de fondos por parte del gobierno libertario.
El Ministro de Gobierno salteño apuntó contra los legisladores nacionales libertarios y consideró necesario tener “legisladores que acompañen el proyecto de los salteños”.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.