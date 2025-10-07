El dirigente nacional de Política Obrera aseguró que “asistimos a los últimos estertores de un régimen económico que no da para más”, y criticó el endeudamiento del gobierno nacional al que acusó de sostener una “pseudoestabilidad” en tiempo electoral.
Advierten un "choque" de normativas sobre el control de taxis y remises
La edil Agustina Álvarez indicó que este miércoles el Concejo Deliberante tratará dos iniciativas relacionadas al control del transporte impropio y advirtió que hay “superposiciones” con la normativa provincial. “Hay una deuda por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores, para aclarar algunas cuestiones”, dijo.Política07/10/2025
Dentro del acta de labor de la Sesión del Concejo Deliberante de Salta los ediles abordarán dos iniciativas relacionadas al Servicio Público Impropio de Transporte por taxi o remis y el Servicio de Movilidad para Usuarios de Plataformas Digitales de Transporte.
“Una está relacionada con darle la misma cantidad de años de antigüedad tanto a taxis, remises, como a plataformas. El máximo es de 15 años, igual que para los transportes escolares, entendemos que los vehículos tienen las mismas características y no había por qué tener esa diferencia”, explicó la concejal Agustina Álvarez, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.
Por otro lado, la edil también destacó que se dará tratamiento al convenio firmado entre la Municipalidad y la AMT sobre el control del servicio impropio, y advirtió que “hay una superposición” de normativas.
“Actualmente tenemos un choque entre la normativa provincial y la normativa municipal y creo que hay una gran deuda por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia para que aclaren algunas cuestiones” dijo y agregó “estamos regulando lo mismo”.
Lo llevaron desde la casa de su madre a una dependencia de la Policía Federal en Viedma. El Gobierno avaló la orden de traslado que dispuso la Corte Suprema.
Los legisladores salteños, mediante un proyecto de declaración, repudiaron la intención del gobierno nacional de fusionar del Instituto Nacional de Prevención Sísmica con el Servicio Geológico Minero Argentino.
La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que prevé la adhesión de la Provincia a la norma nacional. La intención es estimular la inversión, la producción sustentable y la creación de empleo.
La fiscalía dictaminó que corresponde que Karen Reichardt encabece la boleta de LLAPolítica07/10/2025
Consideró que lo contrario implicaría aplicar la ley de paridad de género para perjudicar a una mujer; la candidata estaba segunda en la lista, pero el oficialismo pidió que el número uno fuera para el tercer postulante.
Milei instruyó a la Cancillería para avanzar con la extradición de Fred Machado a EEUUPolítica07/10/2025
La Casa Rosada anunció que cumplirá con el fallo de la Corte Suprema que habilitó la extradición del empresario, acusado de lavado de dinero y narcotráfico.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
El gobernador se hizo presente en casa de gobierno para protestar por los fondos comprometidos por Nación para obras que nunca llegaron. “Hay otra Argentina que espera que se hagan obras”, aseguró.
En el marco del evento ‘Salta Debate’, la candidata a Senadora nacional por “Primero los Salteños”, defendió la necesidad de un Estado presente, eficiente y planificador, y criticó la polarización política que empuja a elegir entre “dos fracasos”.
Urtubey: "Hay que apuntar a un Estado eficiente que garantice condiciones de desarrollo"Política06/10/2025
En el marco del evento “Salta Debate”, el candidato a Senador nacional por Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, resaltó la “necesidad de un Estado presente que garantice la provisión de servicios y condiciones de desarrollo”.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.