Advierten un "choque" de normativas sobre el control de taxis y remises

Dentro del acta de labor de la Sesión del Concejo Deliberante de Salta los ediles abordarán dos iniciativas relacionadas al Servicio Público Impropio de Transporte por taxi o remis y el Servicio de Movilidad para Usuarios de Plataformas Digitales de Transporte.

“Una está relacionada con darle la misma cantidad de años de antigüedad tanto a taxis, remises, como a plataformas. El máximo es de 15 años, igual que para los transportes escolares, entendemos que los vehículos tienen las mismas características y no había por qué tener esa diferencia”, explicó la concejal Agustina Álvarez, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’, por Aries.

Por otro lado, la edil también destacó que se dará tratamiento al convenio firmado entre la Municipalidad y la AMT sobre el control del servicio impropio, y advirtió que “hay una superposición” de normativas.

“Actualmente tenemos un choque entre la normativa provincial y la normativa municipal y creo que hay una gran deuda por parte de la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia para que aclaren algunas cuestiones” dijo y agregó “estamos regulando lo mismo”.