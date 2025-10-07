Salta adherirá a la ley nacional de promoción de la acuicultura

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que prevé la adhesión de la Provincia a la norma nacional. La intención es estimular la inversión, la producción sustentable y la creación de empleo.

Política07/10/2025

En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de la Provincia aprobó el proyecto de ley que prevé la adhesión de Salta a la Ley Nacional 27.231, referente al desarrollo sustentable del sector acuícola. 

“La intención es promover la acuicultura estimulando la inversión, la producción sustentable y la creación de empleo”, aseguró el diputado Roque Posse al momento de informar sobre la iniciativa. 

Advirtió, en tanto, que la actividad representa una alternativa de gran valor estratégico y que, en definitiva, Salta cuenta con los recursos necesarios para hacer de la acuicultura una producción pujante.

Asimismo, Posse informó que la norma prevé que los productores locales contarán con un esquema de promoción, así como asistencia técnica y beneficios fiscales, no obstante, indicó que, para aplicar estos instrumentos, es necesario la adhesión a la ley.

Finalmente, el diputado aseguró que se trata también de una oportunidad para la provincia para diversificar su matriz productiva.

El proyecto, aprobado, pasa al Senado en revisión. 

