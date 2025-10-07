Gimnasia y Tiro ya sabe quién será su rival en la primera ronda eliminatoria del Reducido de la Primera Nacional: será Temperley. El partido se jugará en Salta, el sábado 11 de octubre a las 20:30 horas. El tecnico Fernando Tete Quiroz espera por la recuperación de los lesionados Gabriel Diaz y Lautaro Gordillo.
Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de Boca
El entrenador de Boca atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado en su casa, según informaron desde el club de la Ribera a través de un mensaje oficial en redes sociales.Deportes07/10/2025
Hay mucha preocupación en el Mundo Boca por la salud de Miguel Ángel Russo, debido a que el entrenador de 69 años se encuentra internado en su domicilio de la Capital Federal, atravesando un cuadro de debilidad que le impide estar al frente del equipo de manera presencial. A pesar de su ausencia, el técnico mantiene contacto constante con su cuerpo técnico y los futbolistas, según confirmaron desde el club.
Al respecto, en la noche de lunes, desde Boca difundieron un comunicado oficial en el que brindaron detalles sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado. “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, señaló el texto publicado por la institución xeneize.
El club agregó además un mensaje de acompañamiento hacia el histórico entrenador: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.
La noticia generó profunda preocupación en el mundo Boca, donde Russo es una figura muy querida por su trayectoria y vínculo con la institución, mientras los hinchas y el ambiente del fútbol le envían mensajes de fuerza y pronta recuperación.
Luego de sellar su pase de ronda, la "Albiceleste" se prepara para ir por más en la Copa del Mundo juvenil. El encuentro será este miércoles, desde las 16:30.
La Academia no levanta cabeza: Racing empató sin goles con Independiente RivadaviaDeportes07/10/2025
En un partido parejo y sin emociones, la Academia y la Lepra mendocina no se sacaron ventaja.
FIFA publicó la investigación por documentos falsos en Malasia que afecta a futbolistasDeportes07/10/2025
La FIFA publicó los detalles de la investigación por falsificación de documentos en Malasia, un escándalo que involucra a varios futbolistas y que se centra en la información de nacimiento de sus familiares.
Con Messi y De Paul, la Selección Argentina ya entrena en Miami para los amistososDeportes07/10/2025
La Selección Argentina de Lionel Scaloni comenzó su preparación en Miami de cara a la doble fecha de amistosos contra Venezuela y Puerto Rico.
El "Millonario" tendrá un panorama complejo cuando reciba al "Verde" de Junín, ya que contará con un plantel diezmado. Lesiones, convocatorias y suspensiones, las diversas causas.
La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) anunció un paro nacional docente para el próximo martes 14 de octubre, en el que no se dictarán clases en ninguna provincia del país.
Estafas en nombre de EDESA: alertan por fraudes a través de WhatsApp y redes sociales
EDESA S.A. emitió una advertencia ante intentos de estafa que circulan en nombre de la empresa a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre el auge del cigarrillo electrónico, con al menos 15 millones de jóvenes de 13 a 15 años fumándolo en el mundo, un riesgo nueve veces mayor que entre adultos.
Un informe de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, identificó 44 profesiones en riesgo de ser reemplazadas por la Inteligencia Artificial ante la reconfiguración del mercado laboral.