Miguel Russo, internado con “pronóstico reservado”: qué dice el comunicado oficial de Boca

Hay mucha preocupación en el Mundo Boca por la salud de Miguel Ángel Russo, debido a que el entrenador de 69 años se encuentra internado en su domicilio de la Capital Federal, atravesando un cuadro de debilidad que le impide estar al frente del equipo de manera presencial. A pesar de su ausencia, el técnico mantiene contacto constante con su cuerpo técnico y los futbolistas, según confirmaron desde el club.

Al respecto, en la noche de lunes, desde Boca difundieron un comunicado oficial en el que brindaron detalles sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo, quien atraviesa un momento delicado. “Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club”, señaló el texto publicado por la institución xeneize.

El club agregó además un mensaje de acompañamiento hacia el histórico entrenador: “Acompañamos a Miguel y su familia en este momento”.

La noticia generó profunda preocupación en el mundo Boca, donde Russo es una figura muy querida por su trayectoria y vínculo con la institución, mientras los hinchas y el ambiente del fútbol le envían mensajes de fuerza y pronta recuperación.